MAURITIUS FOOTBALL ASSOCIATION—17E: 1 pt

Les années se suivent et se ressemblent pour la Mauritius Football Association (MFA), 17ème au classement tout comme en 2015. En revanche cette année, la fédération s'est vue accorder un demi-point de plus, portant ainsi son total à 1 point. Un point qui, précisons-le, a été accordé en raison de l'organisation de la COSAFA Cup des moins de 17 ans, cette année et de celle de l'Union des Fédérations de Football de l'océan Indien (UFFOI) des moins de 15 ans, qui vient tout juste de prendre fin avec la victoire finale des jeunes de Madagascar. En revanche, c'est la Mauritius Professionnal Football League qui a la responsabilité d'organiser les matches du championnat professionnel et du Club M.

Si au niveau de l'organisation de ces deux compétitions continentales et régionales respectivement, la MFA a marqué un demi-point, en revanche, au niveau du résultat, les différentes sélections ont encore un très long chemin à faire. Concernant le tournoi de l'UFFOI d'abord, les locaux n'ont pas été en mesure d'éviter cette peu envieuse dernière place avec uniquement un tout petit point au compteur. Car au terme d'un tournoi disputé en système de ligue simple, Maurice n'a pu que ramener un piètre match nul (0-0) face aux Comores, subissant trois défaites face à Madagascar (0-2), Mayotte (1-2) et La Réunion (0-1), alors qu'elle évoluait à domicile !

Lors de la COSAFA Cup des moins de 17 ans, tenue à Maurice toujours, les locaux ont été éliminés à l'issue des préliminaires après des défaites face à la Namibie (1-3) et l'Afrique du Sud (0-2) et une victoire face aux Seychelles. Les seniors n'ont pu mieux faire en éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2017, perdant face au Mozambique (0-1) et au Rwanda (0-5). À domicile, ils se sont inclinés (0-2) face au Ghana, mais sont venus à bout du Rwanda (1-0). Au final, Maurice a terminé à la quatrième et dernière place du groupe H avec six points, dont une victoire face au Mozambique, l'année dernière. Lors de la COSAFA Cup, les Mauriciens ont perdu face au Lesotho (0-3) et la Malawi (0-1) et ont battu l'Angola (2-0).

Au niveau des dames, Maurice a été éliminée des éliminatoires de la CAN 2016 après deux grosses défaites (0-6 à l'aller et 0-4 au retour) face au Botswana. Lors des Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien, à Madagascar, la sélection nationale des moins de 18 ans, Maurice a terminé quatrième après avoir perdu le match de classement (1-4) face à Mayotte. Les Mauriciennes avaient perdu en demi-finale (0-2) contre Madagascar, alors que lors des matches de poule, elles s'étaient inclinées (1-3) devant La Réunion et s'étaient imposées (1-0) face aux Comores.

Au niveau de sa gestion, la MFA n'a pas été meilleure qu'en 2015 et encore moins que lors des années précédentes. Car l'administration que gèrent Samir Sobha et son secrétaire-général Didier Pragassa est tout sauf une fédération qui se respecte. Plus les années passent, plus cette fédération est gérée dans l'opacité comme en témoigne ce cas flagrant impliquant Grand Bel Air Spurs. Une équipe qui a été autorisée à jouer les inter-régions, alors qu'elle n'a même pas été championne du régional de Grand Port ! Sans oublier que cette même équipe était suspendue par ce même comité régional. La politique de deux poids deux mesures est toujours appliquée à la MFA, alors que les droits de certains clubs sont bafoués.