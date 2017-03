MAURITIUS GYMKHANA CLUB OPEN 2017 : Daniel Bazu sacré  

Il est le nouveau roi du gazon ! Ne cherchez pas le longiligne Malgache Jacob Rasolondrazana, il a cédé sa couronne. Le vainqueur n'est autre que le Roumain Daniel Bazu (28 ans) tombeur en finale de Jean-Richard Randriamanantsoa en deux sets, 6-4 et 7-5. Au travers d'une finale mouvementée avec de beaux échanges, les deux tennismen ont démontré l'envie de l'emporter. On en redemande.

Daniel Bazu, réputé sulfureux, a mis tout le monde d'accord hier. Il faut dire que le Roumain a un tempérament de feu, étant un grand compétiteur. D'ailleurs, il y avait de l'électricité dans l'air à un certain moment de la partie entre lui et son adversaire, qui ne se sont pas gênés pour faire part de leurs états d'âme. Tant mieux pour le spectacle. Sur cette surface rapide du Gymkhana, les joueurs se sont rendus pour coup avec un Jean-Richard Randriamanantsoa ultra-offensif et un Bazu défensif guettant la moindre occasion pour sortir les crocs. En première manche, c'est lors du neuvième jeu que Bazu allait breaker son adversaire (5-4) pour ensuite l'emporter sur son service, 6-4.

Mais cette première période a été marquée par les erreurs de jugement du très expérimenté arbitre Harry Nundloll. Jean-Richard Randriamanantsoa, pourtant quelqu'un de très calme, a eu un échange pour le moins virulent avec Nundloll sur des faits de jeu. Le Malgache a également échangé des mots avec Bazu, les deux hommes n'étant pas forcément d'accord avec les arguments de l'un comme de l'autre. « Je pense qu'à ce moment de la partie, je n'ai pas eu la tête froide. Cela s'est ressenti dans mon jeu et mon adversaire en a profité pour prendre un avantage psychologique », a fait ressortir le finaliste malheureux, très fair-play après la rencontre.

Bazu a, lui, fait preuve de beaucoup de maîtrise, muselant parfaitement le jeu de son adversaire pour le pousser à la faute. Et de ce fait, lors de la deuxième manche, après avoir breaké Jean-Richard (3-1) lors du quatrième jeu, il s'est repris (4-4) avant de prendre le service de son adversaire (6-5) et l'emporter (7-5).

« Je suis très content de ma prestation. Vous savez, il y a des jours où tout vous réussit et d'autres où ça ne va pas. On va dire que j'ai beaucoup appris de mes erreurs passées. Je suis moins sanguin sur le court et j'arrive à garder ma concentration au maximum pour pousser mon adversaire à la faute. Jean-Richard est vraiment très fort, vif et rapide. Si vous ne jouez pas intelligemment face à lui, vous courez à votre perte. J'ai remporté la bataille tactique », a précisé le vainqueur.

Mauvais arbitrage

C'est d'ailleurs son premier tournoi remporté sur le sol mauricien, lui qui vit au pays depuis cinq ans maintenant. « Je ne vais pas bouder mon plaisir. Je suis le nouveau gagnant. Je tiens à préciser également que je n'ai pas pris part à beaucoup de tournois. C'est vraiment un plaisir et une satisfaction personnelle d'avoir prouvé ma valeur sur ce tournoi. J'espère poursuivre sur ma lancée », a-t-il soutenu.

En demi-finale, il s'était offert le scalp du tenant du trophée, Jacob Rasolondrazana en trois manches, 6-3, 5-7 et 6-3. Jean-Richard Randriamanantsoa, éternel second, voulait à tout prix remporter son premier titre sur une surface qu'il affectionne tout particulièrement. « Ce n'est que partie remise. Mais c'est vrai que j'avais à coeur de m'imposer sur cette surface. C'est une énorme frustration. »

Quoi qu'il en soit, le public s'est régalé devant la prestation de ces deux hommes. Mais carton jaune à l'arbitrage, car, pour une finale, il devrait y avoir également deux juges de ligne pour veiller au bon déroulement de la compétition. Un arbitre seul peut commettre des erreurs, car il ne faut pas oublier qu'il est avant tout humain. La Fédération mauricienne de Tennis (FMT) devrait s'en occuper au plus vite pour éviter de se retrouver dans des situations plus délicates à l'avenir.

Les résultats (Finales), hier

U12 Garçons

Samuel Ava b. Jake Lam, 7-6, 6-1

Simple hommes

Daniel Bazu b. Jean-Richard Randriamanantsoa, 6-4, 7-5

Double hommes +40 ans

Or Kam Fat/Sin Fai Lan bb. Bernard Thomas/François Acou, 2-6, 6-1, 10-7

Double hommes +50 ans

Bernard Thomas/Sanjay Saddul bb. Patrick Chan/Josée Lok, 6-4, 6-3