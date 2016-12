MAURITIUS JUJITSU FEDERATION—15E: 1 pt

C'est la première fois depuis sa création en 2008 que la Mauritius Jujitsu Federation intègre le hit-parade des fédérations. Quinzième avec un point, la fédération effectue une entrée ferme dans ce classement compte tenu de la performance de haute facture de ses combattants à l'étranger. D'ailleurs, Jonathan Charlot, originaire de Rose-Hill, est l'étoile montante mauricienne du jujitsu. Ces cinq derniers mois ont été riches en performances pour le judoka, avec plusieurs médailles d'or à la clé. En effet, après avoir brillé à l'Open de l'océan Indien au début du mois d'août à Madagascar, en décrochant quatre médailles d'or, il est monté sur le toit de l'Afrique à Benoni (Afrique du Sud). Grâce à ses performances remarquables aux championnats d'Afrique senior, Jonathan Charlot a fait flotter haut le drapeau mauricien en décrochant le titre de champion d'Afrique chez les -77kg en fighting individuel et en ne waza. Une double consécration qui lui a valu une 8e place au classement mondial de la Jujitsu International Federation (JJIF) au mois de septembre, avant de grimper de deux places, soit à la 7e après sa participation aux championnats du monde à Wroclaw, Pologne, en novembre. Une compétition où il était opposé à la crème des combattants venus de chaque coin du monde.

Les autres combattants de la MJJF ne sont pas en reste. Ainsi, Chandrine Perrine, originaire de Rodrigues, a aussi apporté sa pierre à l'édifice. La jeune femme s'est révélée au grand public à l'Open international de l'océan Indien de jujitsu, avant d'être sacrée double championne d'Afrique dans sa catégorie en fighting et en ne waza aux championnats d'Afrique (Benoni). Cependant, aux mondiaux Polonais, le niveau a été tout autre pour la meilleure combattante de Maurice dans cette discipline sportive. Dans la liste mondiale, Chandrine Perrine est positionnée au 11e rang selon le dernier classement féminin publié par la JJIF, alors que Ryan Proag, autre valeur montante du jujitsu mauricien, est 18e dans sa catégorie.

Avec peu de moyens, la MJJF et son président, Nuvin Proag, ont réussi une très belle année 2016 sur tous les plans. D'ailleurs, il est évident de mentionner le professionnalisme de la MJJF ou l'exemple à suivre dans la communication des résultats aux journalistes après chaque événement. Le rapport du président nous a même été transmis. Cela étant dit, la capacité de Nuvin Proag à amener sa fédération à bon port n'est pas passée inaperçue auprès de la Jujitsu African Union (JJAFU). Ce qui lui a valu d'être conduit à présidence de la JJAFU lors de l'Assemblée générale élective. Nuvin Proag devient automatiquement Vice-président de la Fédération Internationale de Jujitsu (FIJJ). Une première pour un Mauricien.