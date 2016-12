MAURITIUS MENTAL HEALTH ASSOCIATION : Les parents et enseignants reprennent l’école dès janvier

Forts de la promesse d’aide du ministère de l’Éducation et du soutien effectif de la Confédération des travailleurs du secteur privé, les parents et enseignants de l’école de la Mauritius Mental Health Association, Avenue Berthaud, Stanley, Rose-Hill, ont voté à main levée et à l’unanimité la reprise des opérations de l’école dès janvier prochain. Dans une lettre aux parents en date du 19 décembre dernier, la présidente de cette association, Paula Atchia, avait annoncé la fermeture de cette école pour enfants handicapés à partir de janvier 2017.

« Nous regrettons de vous informer qu’à moins que le gouvernement n’accepte d’accroître son financement dans notre secteur, le Centre Mauritius Mental Health Association (MMHA) ne pourra pas ouvrir ses portes aux enfants en janvier 2017 », avait écrit Paula Atchia aux parents des quelque 150 enfants qui fréquentent cette école de la MMHA.

Cette lettre avait jeté un vent de panique et d’angoisse parmi ses parents d’enfants handicapés. « Depi ki mo zanfan finn aprann sa nouvel-la, li angoise, li ne pli anvi manze », s’est inquiétée une femme dont la fille, une adolescente handicapée mentale, fréquente cette école depuis des années. « Mwa mo bizin rekonet ki mo zanfan finn bien develope depi ki li dan sa lekol-la », a confié pour sa part un père de famille. « Kifer gouvernma na pa roul sa bann lekol andikape-la li-mem ? » s’est demandé de son côté une autre mère de famille angoissée par l’annonce de la fermeture de l’école.

Plus d’une centaine de parents dont les enfants fréquentent l’école de la MMHA avaient répondu à un appel de la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP) dans le sillage de cette annonce. Ils s’étaient réunis hier dans au siège de la confédération syndicale, à Rose-Hill.

« Pa bizin pran traka, ou zanfan na pa pou res dan la plenn ek bann professer pa pou dan karo kann ». C’est ainsi que le secrétaire de la CTSP, Reeaz Chuttoo, a rassuré ces parents angoissés. « Nou fek sorti dan enn renyon ek Senior Chief Executive du minister de l’Education ek li finn donn nou la garanti ki lekol-la na pa pou ferme. Si bann responsab MMHA ne pli kapav roul li pou ena enn lot organizasyon ki pou pran sa lekol-la de la rantre le 9 zanvie 2017 », a ajouté la présidente de la fédération syndicale, Jane Ragoo.

Selon l’explication de cette dernière aux parents, certaines organisations non-gouvernementales s’occupant des enfants handicapés ont pris ombrage de la décision du gouvernement, dans son dernier budget, de revoir le fonctionnement du système Corporate Social Responsibility (CSR). « Gouvernman oule met inpe lord ladan, parski pena transparans ek zot pa kapav rann kont de seki zot fer ek larzan ki donn zot », a-t-elle avancé. Elle a ajouté que les allocations gouvernementales pour les enfants handicapés ont été augmentées selon le dernier budget de 50 %. « Ena pa kontan ditou ki gouvernman oule me lord ek zot pe fer enn santaz an itilizan sa bann pov zanfan andikape-la », dit-elle.

« Sa bann ONG ki okip bann zanfan andikape-la, zot pa kapav ekziste san sa bann zanfan-la. Se pourkwa bizin ki bann paran ena zot mo adir dan fonksionnman sa bann l’asosiasion-la », affirme Reeaz Chuttoo. Il ajoute que le ministère de l’Éducation a accepté, dans le cadre des consultations prébudgétaires, une proposition de Jane Ragoo pour la mise sur pied d’une autorité pour superviser la gestion des écoles pour enfants handicapés, tout comme la Private Secondary Education Authority (ex-PSSA) supervise le fonctionnement des collèges privés. « Pa kapav kontinie less zot fer santaz ar nou bann zanfan andikape », dit-il.

Dans ce contexte, le secrétaire de la CTSP a demandé aux parents et enseignants présents hier d’adopter une résolution pour reprendre eux-mêmes à partir de janvier les opérations de cette école. « Bann paran ek bann profeser bizin ena zot mo a dir lor komite zestion sa lekol-la… Ki la direksion MMHA desid pour revinn lor zot desizion ek kontigne roul lekol-la, ou si enn lot lorganizasion desid qui regroup bann parans ek ansegnan desid pou roule lekol-la bizin fer enn lasanble de fason demokratik e travay dan transparans ek bizin kapav rann tout paran ek bann otorite kont ».

La motion a été votée à main levée à l’unanimité. Les parents et enseignants sont repartis soulagés de la promesse d’aide du ministère de l’Éducation et du soutien effectif de la CTSP à l’effet que, dans n’importe quel cas de figure, l’école va ouvrir le 9 janvier prochain. « Minister finn donn nou garanti ki zot pou la », a-t-il précisé.