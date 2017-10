MAURITIUS POST - LANCEMENT HIER : Un timbre commémoratif pour Serge Constantin

La Mauritius Post a lancé hier un timbre en l’honneur de Serge Constantin, dans le cadre d’une rétrospective consacrée à cet artiste d’exception, et comprenant une série d’activités lancées le 18 août dernier. Rachel Constantin, fille de l’illustre artiste dont on célèbre cette année le centenaire de la naissance, s’est réjouie de cette initiative qui, dit-elle, « est une grande reconnaissance internationale car derrière un timbre, il y a un pays ».

Le timbre choisi pour représenter Serge Constantin à travers le regard de ses deux enfants David et Rachel est l’œuvre Night Fall. Le choix « est purement symbolique », fait ressortir David Constantin. « C’est une œuvre simple entre le figuratif et l’abstrait et qui représente l’ensemble du travail de Serge Constantin, qui aimait aller à l’essentiel dans la vie comme dans sa peinture. L’éclectisme de son travail rendait difficile le choix, mais Night Fall nous a convaincus car il reflète parfaitement l’œuvre de Serge », soulignent ses deux enfants.

La rétrospective des œuvres de Serge Constantin, mettant en relief tout son travail, a démarré cette année à travers trois expositions. La principale s’oriente autour des couleurs du monde, dans la salle d’exposition du Plaza, qui abritait anciennement des bureaux administratifs. Sont également proposés, Serge Constantin et l’art de l’estampe, à l’IFM à Rose-Hill, et Visions de Port-Louis. Il y a aussi eu la publication d’une biographie, Serge Constantin, le locataire du Plaza, de même que le lancement d’un site internet, www.sergeconstantin.com. La rétrospective Serge Constantin a attiré jusqu’ici environ 6 000 visiteurs.

Le public a jusqu’au 14 octobre pour visiter gratuitement l’exposition principale Serge Constantin et Les couleurs du monde dans l’aile rénovée du Plaza. Il y aura aussi, toujours au Plaza, des ateliers découvertes avec des artistes professionnels tous les week-ends, de même que l’accueil de groupes scolaires.