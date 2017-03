MAURITIUS SOCIETY RENEWAL : Le faux départ?

Face à une majorité de citoyens hermétiques aux enjeux sociétaux et totalement indifférents au sort de son voisin démuni, un Mauritius Society Renewal (MSR) s’imposait. Réjouissons-nous donc qu’il ait été porté sur les fonts baptismaux par ce trio doté, pensons-nous, de cette valeur sans laquelle tout mouvement serait fatalement voué à l’opprobre de l’histoire: la probité. À ce titre, au-delà des clivages dus aux divergences idéologiques (Sheila Bunwaree, par exemple, défend un capitalisme à visage humain), un soutien à cet embryon est éminemment souhaitable car la démarche ne peut qu’élargir l’espace démocratique.

Mais l’intégrité de nos trois mousquetaires – qui incidemment avaient concocté des “cultural breaks” simplement époustouflants – les met-elle automatiquement à l’abri d’un faux départ? Interrogation et non affirmation car se dégage le sentiment confus d’une occasion ratée. Celle d’un engagement ferme d’aller au-delà des lourdeurs inhérentes à un Think Tank pour mettre la main dans le cambouis. Proposer des réflexions, quelle que soit leur pertinence, ne serait que divertissement intellectuel stérile si elles n’étaient pas suivies d’actions. La démarche implique de baliser le terrain afin d’être porteur d’un projet (politique?) discuté en amont, mais dont les contours seraient affinés en concertation avec les nouveaux adhérents. Gonflés à bloc, ils auraient sans aucun doute été nombreux s’ils avaient été invités séance tenante, conscients de l’urgence face à la putréfaction ambiante, mais aussi sachant que la dénonciation des scandales du passé ne saurait suffire pour construire l’avenir. Nonobstant la verve et la passion contagieuses ainsi que la maîtrise des sujets dont a fait preuve Manisha Dookhony. Il est ainsi regrettable qu’aucune des dérives légitimement condamnées n’ait été l’objet de proposition de solutions véritablement pointues. Ne serait-ce que pour une seule problématique! Tout comme nous pouvons déplorer ces généralités faisant cliché et qui entraînent, par conséquent, l’absence de commentaires sur les actualités, comme la brûlante saga Sobrinho/Présidence. La détermination de nos trois amies n’aurait alors souffert d’aucune contestation.

D’ailleurs, quelques interrogations subsistent: des leçons ont-elles été tirées du combat unanimement salué des jeunes suffragettes version mauricienne qui, en 2013 au sein de l’Institute of Social Development and Peace (ISDP) sous la férule de Sheila Bunwaree, incarnaient l’espoir pour notre pays car défendant des idéaux qui plaçaient l’humain au centre de leurs préoccupations? Une lutte qui, semble-t-il, n’a pu hélas s’inscrire dans la durée. Les écueils où se sont brisés leurs rêves, NOS rêves, ont-ils été identifiés? Pour les bannir et assurer la pérennité du MSR. Une clarification s’avère aussi nécessaire par rapport aux propos de Roukaya Kasenally qui, dans un quotidien du matin, évoquait (déjà?) cette idée qui horripile le puriste: le compromis! Même s’il est tempéré par ‘le maître mot sera de toujours s’assurer d’être dans notre ligne de pensée’.

En attendant, les spéculations vont bon train: compromis par rapport aux idées? Inimaginable! En fonction des autres forces pesant sur le devenir de notre pays, notamment les partis politiques? Plausible car leurs représentants étaient en force aux premières loges. Sans que leurs fronts rougissent face aux condamnations live and direct des participants quant à la contribution de la classe politique dans le pourrissement d’un État qui repose sur une meute clanique ayant banalisé les passe-droits sans en mesurer l’indécence.

Ce renouveau de la société mauricienne qu’appelle le MSR commande de facto le rejet de cette classe-là, non seulement pour sanctionner ces catalyseurs de la déliquescence, mais aussi et surtout pour occuper l’espace ainsi libéré. Avec à la clé une redistribution des cartes sur l’échiquier. Cette stratégie payante n’aurait pas trouvé créance auprès du MSR qui, le nez sur le guidon, semble avoir péché par absence d’audace, craintif peut-être à l’idée de bousculer les convenances, niant ainsi l’essence d’un renouveau. Tapis rouge donc au rétablissement d’une crédibilité particulièrement compromise que des politiciens honnis tentent désespérément d’arracher. Cette proximité est non seulement malvenue, elle est dangereuse car en sus d’être potentiellement démobilisatrice, elle porte le germe du danger d’instrumentalisation du MSR. Ce dernier représente en effet le vivier idéal pour le braconnage. Les partis politiques (et pas que!) ne s’en priveront certainement pas, 2019 étant derrière la porte! Le MSR laisserait alors filer ce joyau à portée de main: l’honneur d’être un modèle.

Une extrême vigilance est donc de mise. Le MSR s’y est engagé sur plusieurs axes: assurer le political literacy d’un maximum de citoyens, tisser une toile qui rassemblerait différents networks, utiliser la technologie pour traquer les dépenses de l’argent public, mais aussi la véracité des chiffres officiels (économie, eaux, terres, plages, hôpitaux entre autres). Nous nous permettrons d’ajouter quelques éléments: interdire que la réflexion soit assignée à résidence, la régionaliser sur la base des villes et des villages, identifier des adhérents dont la responsabilité consisterait aussi à suivre les délibérations des conseils municipaux et de villages, les remonter pour traitement. Mais surtout une règle d’or: que ce combat repose d’abord et avant tout sur des idées et non sur ces “sover lepep”, pitoyables nomades de la politique qui nourrissent leur carrière de trahisons successives.