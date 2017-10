THE MAURITIUS UNION GROUP COLONEL DRAPER CUP : Karraar de bout en bout

On a eu droit à une petite surprise dans l’épreuve phare de samedi avec la victoire de Karraar qui s’est adjugé la victoire au nez et à la barbe du favori Beat The Retreat. L’élève de Gilbert Rousset s’est brillamment racheté après s’être brûlé les doigts en deux occasions avec Donovan Dillon. Karraar a offert le doublé à son établissement et à Rye Joorawon qui auparavant s’étaient signalés avec The Brass Bell. C’est donc avec un ouf! de soulagement que le jockey mauricien a accueilli ces deux victoires, lui qui a broyé du noir pendant deux longs mois. L’entraînement Narang et son jockey Kevin Ghunowa n’ont pas été en reste et se sont aussi signalés par un doublé par l’entremise d’Aware et de Swinging Captain alors que les trois épreuves restantes — il n’y avait que sept courses au programme — sont allées à Ricky Maingard (Raheeb), Rameshwar Gujadhur (Seven Fountains) et Amardeep Sewdyal (Rob’s Jewel).

« Karraar est un tout autre cheval quand il peut imposer sa loi » n’a pas manqué de rappeler Soodesh Seessurrun à l’issue de la victoire de son poulain. Ce compétiteur pouvait certes nourrir des ambitions, surtout avec le réajustement du handicap mais c’était loin d’être gagné d’avance pour lui avec la présence d’autres chevaux rapides à son intérieur. C’est justement au départ que Rye Joorawon a remporté sa course, car une fois qu’il eut pris l’ascendant sur Speed Limit et consorts sans débauche d’énergie, un grand pas vers la victoire a été fait.

C’est justement Speed Limit qui s’est montré le plus rapide à l’ouverture des boîtes mais Brad Pengelly n’avait visiblement pas l’intention de diriger les opérations. Dans ces conditions, Rye Joorawon ne se fit pas fait prier pour propulser Karraar dans la position tête et corde. Speed Limit, qui avait perdu 11kg sur sa dernière course, se contentait de suivre en deuxième position, précédant Ready To Attack, à son extérieur Hard Day’s Night, Black Tractor, Recall To Life et Easy Lover tandis que les Chinese Gold et Beat The Retreat occupaient les deux derniers rangs.

Une fois aux avant-postes, Rye Joorawon a réglé le pas de sa monture à la perfection. On a noté que le rythme devait même baisser en intensité dans la ligne d’en face, ce qui a permis à Hard Day’s Night de se rapprocher. Ce coup de frein a, en revanche, été néfaste à d’autres protagonistes, en l’occurrence Ready To Attack, Black Tractor et autres Beat The Reatreat, qui se sont montrés dès lors ardents.

En bon tacticien, Rye Joorawon a délibérément laissé Hard Day’s Night revenir sur lui pour lancer franchement le sprint. Nous sommes alors à environ 350m du but. À l’arrière, Easy Lover était déjà en grosse difficulté de même que Black Tractor alors que Beat The Retreat était monté aux bras sans toutefois faire grosse impression.

C’est avec de solides prétentions que Karraar et Hard Day’s Night ont abordé la dernière ligne droite et on savait dès lors que la victoire allait se jouer entre eux. On chercha des yeux Beat The Retreat qui concédait à cet instant pas moins de cinq longueurs sur les chevaux de tête.

Karraar poursuivait sur le même rythme et dans les cent derniers mètres, Hard Day’s Night jeta logiquement l’éponge car n’étant pas un sprinter mais un galopeur. Cela s’est du reste vérifié car le vainqueur l’a gardé à distance respectable pour rallier le but en premier. Malgré son parcours difficile, Beat The Retreat a arraché le deuxième accessit à Speed Limit qui aurait pu nous montrer un meilleur visage s’il avait imposé sa loi. En revanche Easy Lover et Black Tractor ont démontré leurs limites à ce niveau alors qu’on s’attendait à mieux de Ready To Attack. Karraar a couvert les 1500m en 1.31.16.

Karraar à 0.00.35 du class record

Vu l’installation des false rails à 4m50 entre les 1250m et le dernier tournant, on ne s’attendait pas à des records à l’occasion de ce week-end hippique. Ce handicap représentait environ 23 mètres additionnels à parcourir sur des distances allant de 1365m à 1650m. Dans ces conditions, la performance de Karraar dans l’épreuve principale constitue un petit exploit. Le cheval de Gilbert Rousset a démontré qu’il avait retrouvé la plénitude de ses moyens en réalisant le pillar to post sous la conduite de Rye Joorawon. Il a bouclé les 1500m en 1.31.16. Si cela ne constitue que le sixième meilleur temps pour un vainqueur cette saison, il situe Karraar à seulement 0.00.35 du class record de Hillbrow (1.30.81). Compte tenu que les false rails à 4m50 représentent une moyenne de 0.01.42 par rapport aux chronos sur ces distances traditionnelles, Karraar aurait visiblement pu améliorer la marque référentielle de Blow Me Away sur la distance cette saison et battre le class record de Hillbrow sur 1500m pour la valeur des 55+ sans ce handicap. Il est à noter que le record des 1500m au Champ de Mars et de 1.28.87. Il est la propriété de Tales Of Bravery depuis le 11 mai 2013. Parmi les autres vainqueurs de la journée, on retiendra les 1.25.42 de Rob’s Jewel dans la septième épreuve. Le cheval de Sewdyal n’était pas parti sur des bases élevées, mais il a accéléré dans la première moitié de la descente avant de lancer le sprint à un peu plus de 400m de l’arrivée. Silver Dice s’était montré plus rapide dans ce Benchmark 36 cette saison, s’imposant en 1.25.01, mais il n’y avait pas de false rails ce jour-là. Il ne fait pas de doute que sans ce handicap, Rob’s Jewel aurait pu améliorer le class record de Kremlin Captain (1.24.16). Lorsqu’on sait que le cheval de Ramapatee Gujadhur a grimpé les échelons depuis pour se retrouver parmi l’élite, il y a des raisons d’espérer pour Amardeep Sewdyal.

Beat The Retreat termine en 35.14

Même s’il n’a pu enregistrer une troisième victoire consécutive, Beat The Retreat a fait parler de lui comme étant le cheval ayant terminé le plus fort sur les derniers 600m traditionnels toutes épreuves confondues samedi dernier. On pouvait prévoir que les chevaux de la sixième course allaient terminer à la vitesse du vent malgré la présence des false rails vu l’allure modérée imprimée pr Karraar. A titre d’indication, ce dernier a couvert les premiers 900m en 0.55.82 contre 0.53.57 pour No Resistance sur la partie correspondante de la quatrième épreuve. Karraar a accéléré en 10.61 entre le poteau des 600m et celui des 400m et il a maintenu le rythme pour contrer l’attaque de Hard Day’s Night qui s’était rapproché dans le dernier virage. Beat The Retreat s’était montré ardent durant le parcours dû au manque de rythme et il comptait toujours 5L de retard sur le meneur au poteau des 600m. Il n’a pu refaire que 1.20L sur Karraar dans la ligne d’arrivée, mais cela constituait le meilleur finish de la journée avec 35.14. Recall To Life a enregistré le deuxième meilleur temps avec 35.26 devant Karraar (35.34). Dans les autres courses, seuls deux autres chevaux sont descendus sous les 36 secondes sur la partie qui nous intéresse. Il s’agit de Jullidar, qui fut crédité de 35.88 dans la deuxième épreuve, et de Midnight Man qui a réussi 35.79 dans l’épreuve de clôture remportée par Rob’s Jewel.