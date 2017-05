MAURITIUS UNION GROUP OPEN 2017 : Amélie Boy remporte le simple dames

Amélie Boy s’est révélée intraitable tant en demi-finales qu’en finale du simple dames du Mauritius Union Group Open. La championne nationale, bien que battue sur gazon en finale du tournoi précédent au Gymkhana, a cette fois pris sa revanche samedi contre Sarah Introcaso 6-0, 6-3, avant de tomber en finale Astrid Tixier 3-6, 6-1, 6-1. Deux scores pour le moins convaincants en prélude au dénouement très attendu dans le simple hommes samedi entre le Malgache Jean-Richard Randriamanantsoa (1) et le Français Simon Leconte.

Si Astrid Tixier était donnée favorite contre Céline Wan pour passer en finale, ce n’était pas le cas pour Amélie Boy face à Sarah Introcaso. Mais l’expérience accumulée avec quelques années de plus (18 contre 14 ans) a fini par peser lourd, démontrant même quelque part que cette défaite sur gazon n’était peut-être qu’un faux pas, vite rectifié. Pour la finale, le score en dit long.

Chez les hommes, c’est donc Simon Leconte qui défiera le Malgache Jean-Richard Randriamanantsoa pour le titre. Le Français, qui est coach à Ace Tennis Grand-Baie, tout comme son compatriote Nicholas Legros, qu’il a d’ailleurs éliminé 6-4, 6-1 en demi-finales, a traversé tout le tableau progressif, remportant cinq victoires pour assurer sa place en finale. Et cet ultime face-à-face s’annonce indécis pour l’un comme pour l’autre. Leconte a gagné ses deux matchs précédents contre le Polonais Skowronski 6-3, 6-4 et le jeune champion national, Anthony Kwok, 6-4, 7-5, alors que le coach malgache de la fédération est revenu de l’arrière pour battre 6-7 (6), 7-6 (5), 6-3 Dylan Foo Kune avant d’écarter 6-4, 6-3 Kenny Ah Chuen en demi-finale.

D’autres finales ont également connu leur dénouement le week-end dernier. Clément Bestel s’impose en U10 contre Jaden Lim, alors que Jake Lam l’emporte en U16 contre Sébastien Liu. Il tentera le double en U14 samedi face à Johaan Randriamanalina. Mais en U18, Thomas Clark a cette fois pris le dessus sur Shaheel Busguth 6-4, 6-4 pour se retrouver en finale contre Anthony Kwok.

Chez les jeunes toujours, mais en féminin, Solène Lefébure s’impose en U8 et U10, tandis qu’Ève Gaillard remporte la palme en U12 aux dépens de Kelly Leung. Restent à jouer samedi les finales U14 opposant Malika Ramasawmy à Kelly Leung et U16 mettant aux prises Sarah Introcaso à Malika Ramasawmy.

Les résultats

Masculin

U10

Finale : Clément Bestel b. Jaden Lim Vonn Kee 3-5, 5-4 (3), 4-1

U12

1/2 finales

Kenrick Lam (1) b. Thavish Ramyead 6-3, 6-1

Sacha Lefébure b. Loïc Gébert 7-6 (9), 6-4

U14

1/2 finales

Jake Lam (1) b. Auxence Acou 6-3, 6-1

Johaan Randriamanalina (2) b. Lucas Lai Fat Fur 6-1, 6-3

U16

1/2 finales

Sébastien Liu (1) b. Johaan Randriamanalina 7-5, 6-3

Jake Lam b. William Ah Fong (2) 6-2, 6-1

Finale : Jake Lam b. Sébastien Liu (1) 4-6, 6-2, 7-5

U18

1/4 finale

Sébastien Liu b. Patrick Thomass 6-2, 6-0

Thomas Clark b. Jeffrey Pang 6-1, 6-0

1/2 finales

Anthony Kwok (1) b. Sébastien Liu 6-0, 6-2

Thomas Clark b. Shaheel Busguth (2) 6-4, 6-4

Simple hommes

1/8 finale

Dylan Foo Kune b. Jeff Lo 6-2, 6-2

Hamanshu Rambojun b. Didier Rochecouste 6-0, 6-0

Nicholas Legros (Fr) b. Daniel Bazu (Rou) 7-6 (5), 6-4

Simon Leconte (Fr) b. Lukasz Skowronski (Pol) 6-3, 6-4

1/4 finale

Jean-Richard Randriamanantsoa (1) b. Dylan Foo Kune 6-7 (6), 7-6 (5), 6-3

Kenny Ah Chuen (3) b. Hemanshu Rambojun 7-6 (1), 7-6 (1)

Nicholas Legros (Fr) Jean-Marc Randriamanalina (4) 6-2, 6-1

Simon Leconte (Fr) b. Anthony Kwok (2) 6-4, 7-5

1/2 finales

Jean-Richard Randriamanantsoa (1) b. Kenny Ah Chuen (3) 6-4, 6-3

Simon Leconte (Fr) b. Nicholas Legros 6-4, 6-1

Féminin

U8

Solène Lefébure b. Richaa Gowreesunkur 4-1, 4-0

Classement : 1. Solène Lefébure 2. Célia Todesco 3. Rodati Chiara 4. Richaa Gowreesunkur

U10

Solène Lefébure

b. Tejaswini Jessoo 1-4, 4-2, 4-2

b. Keira Leung 5-4, 4-0

b. Célia Todesco 4-1, 5-4

Keira Leung

b. Tejaswini Jessoo 4-1, 4-1

b. Célia Todesco 2-4, 4-2, 4-1

Célia Todesco

b. Tejaswini Jessoo 4-0, 4-5, 5-4

Classement : 1. Solène Lefébure 2. Keira Leung 3. Célia Todesco 4. Tejaswini Jessoo

U12

1/2 finales

Kelly Leung (1) b. Laura Liong Fah w.o

Eve Gaillard (2) b. Célina Lalloo 6-0, 6-1

U14

1/2 finales

Malika Ramasawmy (1) b. Eve Gaillard 6-0, 6-2

Kelly Leung (2) b. Chiara Li 6-2, 6-3

U16

Malika Ramasawmy b. Chiara Li 6-0, 6-1

1/2 finales

Sarah Introcaso (1) b. Andrea Foo Kune 6-1, 6-1

Malika Ramasawmy b. Céline Wan Min Kee (2) 6-1, 6-4

Simple dames

1/2 finales

Astrid Tixier (1) b. Céline Wan 6-1, 6-2

Amélie Boy (2) b. Sarah Introcaso 6-0, 6-3

Finale : Amélie Boy (2) b. Astrid Tixier 3-6, 6-1, 6-1