MAURITIUS UNION GROUP OPEN 2017 : Coup d'accélérateur à la compétition

Le premier week-end qui devait servir à lancer le Mauritius Union Group Open au centre de tennis de Petit Camp à Phœnix a été en grande partie gâché par le temps pluvieux causant le renvoi de la plupart des matches. C'est donc aujourd'hui et demain que le tournoi entre dans une phase plus active dans les tableaux masculins, alors qu'en féminin il est toujours à la case départ.

À titre d'indication, à l'exception de la tenue de deux rencontres en U8 filles, aucun match n'a pu se jouer dans le reste des tableaux, notamment en U10, U12, U14, U16 et en simple dames, entre autres. Il faut espérer que la météo soit cette fois favorable, autrement il faudrait peut-être tenir les matches en jours de semaine. Toujours est-il qu'en simple dames, Céline Wan Min Kee, Tanya Pyndiah, Andrea Foo Kune et Sarah Introcaso devraient en découdre entre elles pour désigner les deux demi-finalistes qui iront défier la tenante du titre, Astrid Tixier (1), et Amélie Boy (2), la championne nationale. Ces demi-finales sont prévues le 20 mai. À noter que Foo Kune, Pyndiah, Introcaso et Wan Min Kee sont également en lice en U16. Les deux dernières nommées étant aussi les favorites au titre.

En simple hommes, ce n'est guère mieux avec seulement cinq matchs joués. Le tournoi devrait connaître un coup d'accélérateur déjà aujourd'hui avec la tenue des matches en retard depuis dimanche dernier en sus des huit autres qui sont normalement prévus aujourd'hui et demain. Dylan Foo Kune, qui est rentré des Etats-Unis pour des vacances, est aussi engagé aujourd'hui contre le gagnant du match opposant Sébastien Liu à Richard Glass. Les quatre joueurs qui émergeront des deux dernières phases du tableau progressif rejoindront alors en quarts de finale les quatre principales têtes de série que sont Jean-Richard Randriamanantsoa (1), Anthony Kwok (2), Kenny Ah Chuen (3) et Jean-Marc Randriamanalina (4). Notons que Jeff Lo, Hemanshu Rambojun, le Roumain Daniel Bazu et le Polonais Lukasz Skowronski sont aussi candidats pour les quarts de finale.

Les résultats

Masculin

U8

Andrea Tabaracci b. Heyvish Bholah 4-0, 4-0

Noah le Luron b. Maxime de Coriolis 4-0, 4-0

U10

Matthias Cunnusamy b. Toshan Roopun 4-1, 4-1

Rusheel Seewoosurrun b. Aryan Bhugooa 4-1, 4-0

Yaasine Kinoo b. Dimitry Davis 4-1, 4-1

Rohan Mungla b. Aiden Foo Kune 4-0, 4-2

1/4 finale

Rusheel Seewoosurrun b. Nicholas Korten 4-2, 2-4, 4-2

U12

Mathis Merelle b. Tanishq Shah 6-1, 6-1

Kean Wan b. Sloke Chatterjee 6-1, 6-0

Loïc Gébert b. Reeshen Umanee 6-1, 6-2

U14

Bhimanyu Seesunkur b. Shaan Somarchand 4-6, 6-3, 6-3

U16

Calvin Lam b. Sidharth Beniwal w.o

Scott Christopher b. Lorenz Armoogum w.o

U18

Patrick Thomass b. Keane Veerapen 6-4, 6-0

Jeffrey Pang b. Nahir Imrit 6-0, 6-0

Simple hommes

Richard Glass b. Thomas Carayol 6-4, 6-1

Lucas Lai Fat Fur b. Maurice Laverdure 6-1, 6-0

Johann Randriamanalina b. Romain Bernard 6-1, 6-0

Ryan Chakowa b. Wayne Wan 6-3, 6-1

Yannick Thomas b. Lucas Lai Fat Fur 6-4, 1-6, 6-0

Nicholas Legros b. Johann Randriamanalina 6-1, 6-1

Féminin

U8

Solène Lefébure b. Célia Todesco 4-0, 4-5, 4-2

Chiara Rodati b. Richaa Gowreesunkur 5-3, 4-2

ITF-CAT U14 KENYA : Malika Ramasawmy termine 6e

Engagée à la première étape du circuit ITF-CAT U14 disputée du 1er au 4 mai à Nairobi au Kenya, Malika Ramasawmy termine 6e au classement final du simple filles. La tenniswoman mauricienne, qui arrive cette année sur le circuit junior U14, a passé le premier tour 6-1, 6-3 contre la Kenyane Cynthia Cheruto, mais a lourdement chuté 0-6, 0-6 en quarts de finale face à la favorite du tableau, la Tanzanienne Ester Nankulange.

Replacée dans le tableau consolant pour les matches comptant pour les 5e-8e places, la Mauricienne aligne une victoire contre Nicole Agufana (Ken) 2-6, 6-1, 10-8, mais perd 2-6, 2-6 contre Raja Radha (Ken) et prend la 6e place. C'est l'Égyptienne Habiba Farouk, classée n°2, qui s'offre le titre aux dépens de la Tanzanienne Ester Nankulange 7-5, 6-1. En duo avec la Kenyane Kendi Kamunde, Ramasawmy s'incline en double filles au 1er tour 0-6, 1-6 contre les finalistes kenyanes Alicia Owegi et Roemary Asumwa.

Malika Ramasawmy est rentrée à Maurice depuis peu. Elle s'est aussi alignée à la seconde étape du tournoi (4-7 mai). Elle a terminé 5e au classement final, a-t-on indiqué. Les résultats officiels ne sont pas encore disponibles.