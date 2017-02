( MAUVAIS) SOUVENIRS : Le 7 février 1975, Le cyclone Gervaise dévastait Maurice

Pour les Mauriciens, le cyclone le plus dévastateur de la deuxième moitié du siècle dernier était Carol qui, en février 1960, avait mis le pays à terre et l'avait obligé à remplacer les maisons en tôles et en bois par des constructions en béton. En ce début de février 1975 alors que Gervaise s'approche de Maurice, les plus anciens font référence à Carol et redoutent que selon la croyance populaire l'île Maurice est dévastée par un intense cyclone tous les 15 ans, se réalise encore une fois. Malheureusement Gervaise donnera encore plus de poids à cette croyance en passant sur Maurice le 7 février. Pour évoquer ce mauvais souvenir, nous reprenons des extraits de l'édition spéciale du Mauricien du lundi 10 février qui fait un premier bilan du désastre.

" Une tragédie nationale, neuf morts jusqu'ici, cinquante neuf blessés, des milliers de petits propriétaires de terrains, de maisonnettes, d'étables ruinés, 11 320 maisons endomagées à des degrés divers, 1500 personnes qui ont fui le méteore sont encore dans les centres de refuge, 90% du réseau téléphonique de l'île sont à refaire, le réseau électrique sérieusement touché, Gervaise comme Carol quinze ans plus tôt, a laissé derrière elle une vision de cauchemar. De ces visions qui traumatisent toute une génération. Dans plusieurs secteurs de la vie mauricienne, tout est à refaire. Mais on s'en soucie moins ces jours-ci, alors que les pensées vont vers cet immense somme de tragédies personnelles, de souffrances, d'angoisses que cachent les statistiques creuses précitées. Du coup, les rancunes s'apaisaient, les rivalités individuelles ou de groupe s'estompaient, la charité prenait un sens nouveau (avec des admirables efforts de solidarité nationale à divers niveaux) tous les Mauriciens se sentaient UN, unis dans une même détresse.

L'île Maurice était vendredi matin à genoux: les routes littorales étaient obstruées, des villages entiers coupés de toute communication extérieure, l'eau rare, les champs de légumes ravagés, les marchés déserts, le transport public inexistant. Pendant plusieurs heures ce matin-là, après le passage de Gervaise, deuxième au rang des cyclones les plus dévastateurs de ce siècle (...) on eût l'impression que la vie s'était arrêtée dans l'île. Puis alors que le vent s'apaisait, qu'apparaissait les premiers rayons de soleil, toute l'île Maurice devint une ruche: chaque famille faisait le bilan des dégâts, entreprenait de nettoyer sa cour, allait s'enquérir du sort de ses voisins, de parents, allait s'approvisionner en vivres, en bougies ou encore en eau. De longues files se formant près des robinets publics et des points d'eau. Dans chaque quartier, dans chaque village, des groupes de volontaires se constituaient et commençaient à déblayer les routes, aidés par la police, la SMF. Douze heures plus tard, le choc dissipé, le courage retrouvé, des dizaines de milliers de Mauriciens avec cette persévérance sisyphéenne se mettaient à l'œuvre pour reconstruire leur pays."

Les controverses

La météo

" Nous sommes frappés de stupeur: LA MÉTÉO ÉTAIT TOTALEMENT ISOLÉE DU RESTE DE L'ILE À PARTIR DE 16H30, ALORS QUE LE CYCLONE RAVAGEAIT LE PAYS. L'émetteur-radio de la méteo à Vacoas, un appareil vieux de 18 ans, et qui avait bien fonctionné pendant Carol, était, cette fois, tombé en panne. (...) Le directeur de services météorologiques a essayé, à un moment, de contacter via Plaisance, la police de Plaine Magnien pour retablir la communication mais " on nous a dit qu'on ne pouvait plus communiquer avec la police." Et puis l'émetteur est tombé en panne."

La MBC

" Les journalistes de la MBC, de leur côté alors que les rafales balayaient arbres et maison, à minuit, réalisaient les bulletins de la météo de 18h… La routine quoi! Les données ayant complètement changé, le silence eût été préférable aux ridicules bulletins qui n'étaient plus d'actualité."

La vitesse des rafales

Est-ce que les rafales de Gervaise étaient plus fortes que celles de Carol? Si pour beaucoup de Mauriciens la réponse à cette question est affirmative, ce n'était pas l'opinion du directeur de la météo de l'époque. Ses services avaient enregistré beaucoup de rafales de 128 miles/heure mais avec une seule rafale de 150 miles/heure alors qu'on avait enregistrée des rafales entre 160 et 180 miles/heures pendant le passage de Carol. Mais une information de radio Réunion selon laquelle la station météorologique de l'île soeur avait enregistré des rafales de 165 miles/heures suffit à lancer la polémique. Comme aujourd'hui...