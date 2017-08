MAUVILAC - PAINT ACADEMY : Une école de peinture pour les professionnels et le grand public

Mauvilac Industries Ltd lance à la fin de ce mois la Mauvilac Paint Academy, ouverte aux professionnels de la peinture tout comme à ceux désirant apprendre les notions de base. Ces cours, qui se déclinent en huit modules, sont d'ores et déjà à la portée du grand public, autant des professionnels du métier que des particuliers, qui en ressortiront avec un certificat de la Mauritius Qualification Authority. La particularité de ces cours, indique Laurent Roussel, CEO de Mauvilac, est de partager des connaissances techniques, lesquelles peuvent aussi servir de « refresher » aux peintres. Douze participants peuvent être admis aux cours, qui s'échelonnent sur une durée de quatre à huit heures pour au coût de Rs 500.

Mauvilac compte 53 ans d'expérience sur le marché mauricien et, en vue de répondre aux exigences d'une clientèle toujours à l'affût des dernières tendances, l'entreprise a choisi de faire également le public participer à cet atelier. Pour Rina Seegobin, Training Center Manager et Head Of Marketing, « il y a d'abord eu un engouement de la part des clients ». Commentant les tendances en cours, elle ajoute que tout s'articule autour de la nature. « Nos clients aiment bien consulter le catalogue de Mauvilac. »

« Éveiller la curiosité du métier dans chaque participant est ce que compte mettre en avant la Mauvilac Paint Academy », laisse entendre Arnaud Espitalier-Noël, Head Of Sales. Pour lui ces formations visent à mieux encadrer les clients qui, fort de cette expérience, reviennent, « ce qui nous pousse à nous améliorer et être proche des besoins de notre clientèle », selon lui. L'objectif de la Paint Academy repose sur la formation et l'attente du public.

Plusieurs cours proposés

Les cours reposent sur différents axes, notamment : comment utiliser certains accessoires (éponges, rouleaux à picots, “woodgrain tool”...) pour donner un effet design sur le mur (d'une durée de quatre heures); les bases de la peinture, à l'instar de la préparation de la surface et des techniques basiques (quatre heures également); la préparation de surfaces et l'application des six textures de la gamme Natura Durée (deux jours de cours); l'application de peintures métallisées (quatre heures); la préparation de surfaces vitrées, pour cuisines ou salles de bain par exemple (quatre heures); et l'application de peinture sur carreaux céramiques (quatre heures).

Hervé Michel, formateur certifié chargé de promulguer les cours, explique qu'un « bon » peintre doit avant tout connaître son produit et ses outils, en sus d'avoir une bonne technique. « Ce n'est pas en tenant un pinceau qu'on peut se considérer comme un bon peintre. Dans la peinture, il faut surtout s'assurer d'une bonne préparation. La Paint Academy permet de partager ses connaissances et la technique du savoir-faire avec le public. »

Les inscriptions sont déjà ouvertes pour les premiers cours, qui débuteront fin août. Celles-ci peuvent s’effectuer soit sur la page Facebook de Mauvilac Paint Academy, soit encore dans un des trois Concept Stores ou par e-mail (coralyne.cerdor@mauvilacindustries.com)