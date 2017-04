Avec Aimé Césaire, j’ai ramassé ce mot de Nègre qu’on m’a jeté avec mépris au visage et je me suis revendiqué comme tel.

Je suis Nègre, Negro, Négroïde et fier de l’être.

J’ai ramassé ce mot de Mazambik qu’on m’a jeté avec dédain et je me suis proclamé comme tel.

Oui Mazambik je suis et fier de l’être.

Avec Eyelepola vandalisé, on m’a traité de Dravidien

Je suis l’enfant de tous les confluents, de tous les deltas.

Fier d’avoir été charrié par les eaux de l’Indus, de Sarasvati

De Pondichéry jusqu’aux rives d’Ariambelo.

Je suis la savante alchimie des alluvions de l’Okavango, du Zambeze, du Yang-Tse et de l’Aube.

Avec Edouard Maunick, on me traite de Nwar Cholo

Oui Nwar Cholo sommes-nous et fiers de l’être !

Bambous

2 avril 2017