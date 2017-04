MBC BOXING TOUR : Maurice v/s Réunion, les retrouvailles après les JIOI

Même si seulement trois combats internationaux opposeront boxeurs mauriciens et réunionnais lors de la deuxième édition du MBC Boxing Tour, il n’en demeure pas moins que la compétition ne manquera pas de mordant. Au Centre de boxe à Vacoas ce soir à partir de 20h30, ce sera en quelque sorte les retrouvailles entre les pugilistes des deux îles, après les Jeux des îles 2015 tenus à l’île sœur.

John Colin/Bertrand Pasquin, Merven Clair/Morvan Félix et Ketty Rousseau/Flavy Fontaine : telles seront les affiches de ce soir au niveau international. Pour Pasquin et Félix, ce sera un retour sur la scène internationale après leur récente participation aux championnats de France amateurs. Le premier nommé avait fait très bonne figure en parvenant en demi-finales, pour finalement s’incliner face à Khalil El Hadri lors du combat tenu en Moselle en février. Médaillé de bronze aux derniers Jeux des îles dans la catégorie-64 kg, il tentera de prendre sa revanche face à John Colin, qui l’avait dominé aux points (21-10) lors de la Coupe de l’océan Indien quatre ans de cela.

De son côté, Morvan Félix tentera de confirmer sa suprématie dans la catégorie -69 kg. Lui qui s'était imposé aux dépens du Seychellois Alva Bottesoie lors de la finale des derniers JIOI. Même s’il n’a pu franchir le cap des huitièmes de finale aux derniers championnats de France amateurs, il n’empêche qu’il demeure un boxeur non dénué de qualités. Quant à Flavy Fontaine, elle a remporté le championnat de La Réunion suite à son succès en fnale face à Morgane Giacalone. Par contre, elle s’était inclinée face à la Mauricienne Thessa Dumas lors d’un gala international à La Réunion voilà deux ans.

À Maurice depuis jeudi dernier, ces trois boxeurs ont livré une séance d’entraînement en soirée sous l’œil attentif de l’entraîneur Nicol Quentin. Ce dernier s’attend à une soirée tranquille. « Bertrand et Morvan se sont bien défendus aux championnats de France. Cette nouvelle sortie leur permettra d’effectuer des réglages, car nous comptons participer à un maximum de compétitions, étant actuellement en manque de carburant. »

Si La Réunion avait dominé les derniers JIOI avec l’obtention de cinq médailles d’or, il n’en demeure pas moins que cette discipline observe actuellement une période de transition. « Nous sommes en restructuration et nous souhaitons que la situation aille de mieux en mieux après cette période de relance », avance Nicol Quentin. C’est ainsi que ce dernier fait désormais partie du staff technique en compagnie d’Alcide Gonthier, tandis que les rênes du comité régional ont été confiées à Jean-Yves Gonthier. Ce dernier est secondé par l’arbitre international Johany Maden, qui dirige d’ailleurs la présente délégation.

Du côté mauricien, les trois représentants ne viendront pas avec la fleur au fusil. John Colin n’a sans doute pas oublié sa défaite controversée en demi-finales des derniers JIOI, alors que Merven Clair tentera de faire valoir son expérience. Lui qui avait participé aux derniers Jeux Olympiques et qui avait décroché le bronze à la Stranja Cup en Bulgarie. Ces deux boxeurs auront ainsi l’occasion de se mettre davantage en condition à l’approche des championnats d’Afrique. Quant à Ketty Rousseau, qui se remet de sa blessure au poignet, elle essaiera de justifier les espoirs placés en elle.

Le programme

Combats internationaux

Catégorie -60 kg : John Colin (Mau)/Bertrand Pasquin (Réu)

Catégorie -69 kg : Merven Clair (Mau)/Morvan Félix (Réu)

Catégorie -57 kg (féminin) : Ketty Rousseau (Mau)/Flavy Fontaine (Réu)

Combats locaux

Catégorie -52 kg : Dylan Hélène (Vacoas)/David Rolfo (Savanne)

Catégorie -56 kg : Geraldo Peronet (Flacq)/Jordy Vadamootoo (Quatre-Bornes)

Camp d’entraînement avec les Botswanais ?

L’Association mauricienne de boxe (AMB) a effectué une demande auprès de la fédération botswanaise pour un stage en commun à Maurice en vue des championnats d’Afrique. Aucune réponse n’a été obtenue jusqu’ici. Pour rappel, cette compétition continentale, prévue du 27 mai au 4 juin au Congo-Brazzaville, sera qualificative pour les championnats du monde en Allemagne en août.

YOUTH : Des finales intéressantes à prévoir

En lever de rideau du MBC Boxing Tour, à 17h, se dérouleront les finales des championnats nationaux Youth à Vacoas. Soit une compétition réservée aux boxeurs et boxeuses nés en 99 et 2000. Même si la participation a été moyenne, avec une quarantaine d'inscrits, il n'en demeure pas moins que les finales s'annoncent intéressantes. Ce sera donc l'occasion de voir à l'œuvre la relève de cette discipline. En féminin, quatre finales directes figurent au programme. Elles opposeront Elias Stacy à Juliana Écumoire (-48 kg), Mélissa Édouard à Odile Landon (-57 kg), Silva Larissa à Élodie Joorun (-69 kg) et Sharone Baptiste à Anaïs Manon (-75 kg). En masculin, on sera servi entre autres par les combats Quinsley Abdool/Shawn Payet chez les -49 kg, Bryan Janath/Shawn Sanassy chez les -91 kg et David L'Éveillé/Stephano Henriette chez les -52 kg. Lors des demi-finales, ce dernier avait disposé de Hans Booth par abandon dès la première reprise, tandis que L'Éveillé avait pris la mesure de Patrice Préfumo aux points.