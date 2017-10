MBC TOUR : Forfait des Seychellois et de Merven Clair

Prévue ce soir au Centre de boxe à Vacoas, l’édition du mois d’octobre du MBC Boxing Tour s’annonçait alléchante avec la présence de cinq pugilistes seychellois. Ce qui pouvait constituer un avant-goût des prochains Jeux des îles. Toutefois, les visiteurs ont finalement déclaré forfait en raison de problèmes de places sur le vol retour.

Merven Clair ne sera également pas au rendez-vous. Pressenti pour affronter Jean-Luc Rosalba lors d’un duel qui s’annonçait épique chez les -75 kg, le vice-champion d’Afrique a déclaré forfait en raison de douleurs au dos. Il n’empêche que la soirée s’annonce intéressante, avec quelques combats indécis à l’affiche, dont les présélectionnés des prochains Jeux des îles en action, notamment John Colin face à Jordan Vadamootoo, Kumar Beedassee face à David Rolfo et Denis Mickey face à Geraldo Peronnet. Ce sera l’occasion pour Beedassee et Mickey de confirmer leurs succès acquis le mois dernier face à Stephano Jolicoeur et David Rolfo respectivement.

De son côté, Ludovan Maurer se retrouvera de nouveau face à Jude Reynolds et tentera de décrocher un nouveau succès. Il sera également intéressant de suivre la prestation de Damien Hélène et David L’Éveillé, qui avaient participé récemment aux Jeux du Commonwealth des Jeunes. Par ailleurs, l’Association mauricienne de boxe demeure dans l’attente de la confirmation de la tenue du tournoi de la CJSOI prévu vers la fin du mois prochain. Une décision finale devrait être prise d’ici quelques jours.

Dans un autre ordre d’idées, Gino Paul se trouve actuellement au Canada dans le cadre d’un stage pour entraîneurs. Responsable du Pôle Espoirs, l’entraîneur du comité régional de Quatre-Bornes sera de retour à Maurice à la mi-décembre. Pour rappel, il avait été pressenti pour suivre un stage pour entraîneurs au Congo-Brazzaville en juin dernier, mais le stage avait finalement été annulé.

Les combats

-48 kg (féminin) : Aurélia Anna (Flacq)/Mylen Ithier (Grand-Port)

Juniors + 80 kg : Jérémy Auffrey (Flacq)/Loïc Michel (Port-Louis)

Juniors -70 kg : Anthony Samoisy (Port-Louis)/Lucas Finon (Vacoas)

Juniors -46 kg : Thierry Auriant (Vacoas)/Axel Esmyot (Port-Louis)

Juniors -57 kg : Aurélien Léopold (Port-Louis)/Owen Rosalba (Flacq)

Youth -52 kg : Jacques Martin (Vacoas)/Patrice Préfumo (Rose-Hill)

Elite -91 kg : Ludovan Maurer (Vacoas)/Jude Reynolds (Savanne)

Juniors -54 kg : Reddy Bellehumeur (Flacq)/Ivan Andine (Rose-Hill)

Juniors -48 kg : Niven Chemben (Curepipe)/Noé Larose (Rose-Hill)

Youth -60 kg : Damien Hélène (Vacoas)/Ziggy Agathe (Vacoas)

Youth -75 kg : Emmanuel Antalika (Vacoas)/Jean Raphaël (Flacq)

Elite -52 kg : Kumar Beedassee (Grand-Port)/David Rolfo (Savanne)

Elite -60 kg : Denis Mickey (Rivière Noire)/Geraldo Peronnet (Flacq)

Elite -64 kg : Damien Paris (Flacq)/David L’Éveillé (Vacoas)

Elite -64 kg : John Colin (Vacoas)/Jordy Vadamootoo (Quatre-Bornes)