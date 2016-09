MBC3 : Un film sur le père Souchon diffusé lundi

À l’occasion du 3e anniversaire de la mort du père Souchon, un film de feu Conchiano Mootoosamy sur le regretté prêtre sera diffusé ce 19 septembre sur la MBC3, à 21h20. Le 13 septembre dernier, cela faisait trois ans que le père Henri Souchon a quitté ce monde. Un an avant sa mort, pour ses 60 ans de sacerdoce, un film documentaire avait été réalisé par son ami et très proche collaborateur Conchiano Mootoosamy, lui-même décédé le 25 décembre 2014. Ce film, de plus d'une heure, retrace le parcours de la vie de l'ancien curé de l'Immaculée-Conception. Le film est basé sur ce que le prêtre raconte lui-même et de ce que relatent les témoins privilégiés qui l'ont connu et ont travaillé en étroite collaboration avec lui dans ses nombreux combats et actions.

Par ailleurs, la municipalité de Port-Louis compte aussi rendre hommage à ce Port-Louisien de coeur à l’occasion de ce troisième anniversaire. Elle mettra à neuf le mémorial dédié au père Souchon et y ajoutera une plaque retraçant brièvement sa biographie, ce qui permettra aux générations futures de pouvoir connaître et s’inspirer de la vision de ce grand Mauricien.

Pour rappel, la cité de Port-Louis a rendu hommage au père Souchon, qu’elle a fait citoyen d’honneur en 2001, en donnant son nom à un carrefour très fréquenté de la capitale, entre l’église Immaculée-Conception, où il a célébré l'Eucharistie chaque jour pendant plus de 40 ans, et les bureaux des médias qu’il fréquentait assidûment. L’inauguration de la Place Père Henri Souchon, à l’angle des rues Jemmapes et Brown Séquard, s’est faite le samedi 13 septembre 2014, soit un an jour pour jour après la disparition du père Souchon.