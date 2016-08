MBC/TV 1: Coup d’envoi du Grand Jeu TV Made in Moris

Le label Made in Moris, créé par l’Association of Mauritian Manufacturers (AMM), fête ses trois ans d’existence. Pour fêter de manière grandiose l’événement, l’Association of Mauritian Manufacturers lance le Grand Jeu Made in Moris sur la MBC/TV 1. Douze émissions sont prévues du 3 septembre au 19 novembre, dont une réalisée avec des célébrités locales telles que Éric Triton, les humoristes Ton Simon, Miselaine Duval et Marie-Michèle de l’ONG Love Bridge.

Le Président de l’AMM, Sylvan Oxenham, laisse entendre que les industriels locaux de la filière des Domestic Oriented Enterprises représentent 55 000 emplois directs et 10,5 % du PRB. Ils se sont constitués en association sous la férule de la MCCI afin d’être la voix des industriels au sein des organisations patronales auprès des politiques, du secteur public et des instances internationales, entre autres… Lors de ce point de presse tenu à la MCCI, il a aussi été souligné que l’AMM, qui a célébré ses vingt ans en 2015, mène de front deux projets : le label Made in Moris et le Programme National d’Efficacité Énergétique. L’AMM marquera les trois ans du label Made in Moris avec le Grand jeu Made in Moris qui sera programmé sur la chaîne 1 de la MBC/TV chaque samedi à 20 h 30, du 3 septembre au 19 novembre. Cette émission de 13 minutes verra deux équipes, la rouge et la verte, s’affronter en trois manches pour remporter des produits Made in Moris. Parmi les thèmes abordés, l’histoire et la culture, basée sur le jeu de société Morissimo. La seconde manche portera sur les anagrammes et la troisième sur le carrousel des marques. La présentation sera assurée par Ben Javed. L’émission bénéficie du soutien de Circus, l’agence de communication de Made in Moris. Le tournage se fait au KafeTe@t Komiko, alors que la sélection des participants s’est faite à travers la page Facebook de Made in Moris. L’émission sera diffusée après le tirage du loto. La réalisation est d’Olivier Beaudet, producteur français qui s’est distingué à travers le télé-crochet Run Star et le concours culinaire Super Chef.