MCB FOCUS : Taux de croissance de 3,9% maintenu

MCB Focus, dont la dernière édition a été rendue publique ce matin, maintient à 3,9% son estimation de la croissance économique à Maurice pour cette année. Cette publication économique du groupe MCB prévoit également que le taux de chômage passerait de 7,4% en 2016 à 7,3% en 2017 alors que le taux d'inflation, qui était de 1% l'année dernière, grimperait à 2,5% en 2017. Cependant, Gilbert Gnany, Chief Strategist Officer du groupe MCB, met en garde contre les risques de baisse à la croissance, évoquant entre autres un environnement international difficile et incertain, le retard dans l'exécution des projets d'investissement annoncés et les problèmes structurels de l'économie nationale. Il souhaite dans ce contexte que le Budget 2017/18 puisse créer les conditions nécessaires pour un renforcement des bases macroéconomiques du pays et offrir à l'économie nationale la résilience nécessaire pour se mettre sur la voie d'une croissance plus forte, durable et inclusive.

« Economic growth is anticipated to gain further steam this year », prévoit Gilbert Gnany dans l'édition de mars 2017 de MCB Focus. Selon l'économiste, en attendant le Budget 2017/18, le taux de croissance du Produit intérieur brut (aux prix du marché) est maintenu à 4% par rapport à 3,7% en 2016 alors que la croissance aux prix de base resterait inchangée à 3,9%, contre 3,5% en 2016. Ces prévisions, écrit Gilbert Gnany, sont en ligne avec celles faites par les autorités locales ainsi que le Fonds monétaire international. Le maintien des prévisions repose sur le fait qu'il n'y ait pas de nouveaux délais dans la mise à exécution des projets du secteur public. Il indique qu'il a pris en compte l'amélioration des perspectives dans certains secteurs (services financiers et des affaires ainsi que l'industrie de la construction) et également les possibilités d'une révision à la baisse des performances attendues dans d'autres secteurs, tel le textile et l'habillement.

Selon MCB Focus, l'économie mauricienne devrait cette année prendre avantage de la hausse des investissements. L'auteur soutient que l'impact sur la croissance pourrait être limité par le temps d'exécution des projets d'investissements, certains chantiers ne démarrant que dans le courant du second semestre 2017 ou à partir de 2018. La performance économique du pays pourrait, selon Gilbert Gnany, atteindre un niveau plus élevé si les projets d'investissements du secteur privé se concrétisent comme attendu. Tout dépend en fait, ajoute-t-il, de la capacité nationale à mettre en œuvre les projets annoncés et de la résistance de notre économique aux chocs exogènes potentiels. « As it stands, the underlying reflection is that the Mauritian economy continues to face up to inadequacies with regard to the resilience, quality and sustainability of its growth trajectory, even if a pre-eminent real GDP growth performance could potentially get underway in the years ahead in case (i) earmarked policies and infrastructure-upgrading measures are judiciously and extensively executed; and (ii) the global landscape witnesses a noteworthy improvement », souligne MCB Focus.

Le Chief Strategist Officer est d'avis que la progression des activités économiques ne s'est pas encore traduite par un « meaningful and durable boost » à la création nette d'emplois, même si les prévisions indiquent que le taux de chômage baissera à 7,3% en 2017. Malgré les efforts pour corriger les imperfections dans le marché du travail, les défis demeurent. Les emplois totaux ont diminué légèrement au cours du troisième trimestre de 2016 et le nombre de chômeurs a augmenté de 1 800. MCB Focus note des signes – dont le faible taux de participation des femmes – qui pourraient à la longue affecter la progression économique du pays. Ces tendances négatives pourraient exposer le pays à un « relative deficiency of labour imputs » et à un manque de capital intellectuel qui, autrement, lui auraient permis d'atteindre un niveau de revenus plus important.

Dans le même ordre d'idées, Gilbert Gnany considère que les secteurs les plus performants, tels les services financiers, le tourisme et les TIC, sont toujours sous pression en termes de création de valeurs ajoutées. Les autres secteurs émergents, eux, continuent à enregistrer un « soft expansion rate ». MCB Focus préconise entre autres une évaluation efficace de l'effet multiplicateur des gros budgets de développement sur les activités économiques locales et la création d'emplois. Il constate que le ratio des investissements (en pourcentage de la production nationale) n'augmenterait que très faiblement à 17,8% alors que le pays a besoin d'un taux plus élevé pour être plus compétitif et se maintenir sur la voie d'une croissance plus forte. MCB Focus insiste en outre pour qu'un « véritable coup de pouce » soit donné à nos exportations.

Se référant à d'autres indicateurs, MCB Focus s'attend à ce que le taux d'inflation soit de l'ordre de 2,5% cette année, ce qui pourrait créer des conditions pour le maintien d'une « accomodative monetary policy ». S'agissant des finances publiques, Gilbert Gnany anticipe un déficit budgétaire de 3,1% du PIB pour 2016/2017. Quant au déficit commercial, il devrait s'aggraver cette année pour se situer à environ Rs 94,5 milliards, soit plus de 20% du PIB du pays. Ainsi, le déficit des comptes courants de la balance des paiements s'élèverait à 6,1% du PIB, contre 4,5% en 2016.