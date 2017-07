MCB FOUNDATION : Destination le Canada pour le boursier Rony Busviah

L’ancien élève du collège Royal de Port-Louis (RCPL) Rony Busviah est le 29e bénéficiaire de la MCB Foundation Scholarship. Cette fondation, créée en 1998 par la Mauritius Commercial Bank, octroie une bourse d’études annuellement à un ou une étudiant(e) classé(e) juste après les lauréats dans la section Économie.

Cette année, Rony Busviah est le 14e garçon à avoir décroché le précieux sésame et il compte faire des études en Business Administration à l’université de Thomson Rivers au Canada. « Je suis fier et heureux d’avoir décroché cette bourse car sans elle, je n’aurais pas pu poursuivre mes études à l’étranger par faute de moyens. C’est une nouvelle aventure qui débute maintenant », a-t-il déclaré lors d’une cérémonie au bureau de la MCB à Port-Louis hier. Si pour le moment, celui qui souhaite devenir comptable judiciaire ne sait pas encore s’il retournera dans son île natale après ses études supérieures, il affirme toutefois qu’il sera « un ambassadeur de mon pays à ma façon ». « Même n’étant pas présent au pays, avec la nouvelle technologie, on peut l’aider à contribuer à son développement ».

Leela Devi Dookun-Luchoomun, ministre de l’Éducation, présente également à cet événement, a lancé un appel aux boursiers pour venir mettre leurs compétences au service du pays. « L’État souhaite promouvoir et valoriser les talents mauriciens », a-t-elle affirmé, tout en soulignant que Maurice a l’intention d’être un hub financier dans les prochaines années, et que « le pays a besoin des compétences nécessaires pour y arriver ». La ministre de l’Éducation s’est félicitée de la collaboration de la MCB dans le secteur éducatif et souhaite que les autres institutions privées en fassent de même. De son côté, Alain Law Min, Chief Executive Officer de la MCB Ltd, a déclaré que « la MCB fait la part belle à l’éducation, pilier fondamental dans le développement et l’épanouissement d’un pays ». Il souligne que depuis la création de la MCB Foundation, la moitié des boursiers sont retournés à Maurice, dont quatre qui ont rejoint le groupe MCB. Soulignons que Rony Busviah a reçu cette bourse après un exercice de sélection. Outre ses études académiques, le jeune homme est également très actif dans le social, étant membre du Mouvement pour le Progrès de Roche Bois.