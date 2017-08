MCB: De nouveaux chefs de service désignés

La direction de MCB Ltd vient de procéder à la mise en place d'une nouvelle structure organisationnelle en nommant trois nouveaux chefs de service, soit pour les départements “Retail Banking”, “MCB Cards” et “Private Banking and Wealth management”.

Depuis mardi, Mike Sophie occupe ainsi les fonctions de Head of Retail Banking, ayant pour assistant Dominic Provençal. La division des cartes bancaires, elle, a pour responsable Stéphanie Ng Tseung, qui gérait auparavant la division marketing de la banque. En ce qui concerne le Private Banking, qui opérait sous le service de Retail Banking, il volera, selon un communiqué de la banque, de ses propres ailes avec la mise en place d'un nouveau pôle, le “Private Banking and Wealth Management”. Cette décision, souligne-t-on, « vise à permettre à ce segment à fort potentiel de se développer davantage ». La direction de ce pôle a été confiée à Didier Merle.

Dans les milieux de la MCB, on explique que l'objectif derrière cette nouvelle structure organisationnelle consiste à « servir encore mieux la clientèle » et à augmenter davantage l'efficacité de l'entreprise. On indique que cette réorganisation a été pilotée par Alain Law Min et Raoul Gufflet, qui ont été confirmés, en mars dernier, respectivement aux postes de Chief Executive et de Deputy Chief Executive de la banque. « Les grands axes stratégiques de la MCB ne changent pas. Cette nouvelle structure a pour objectif de nous aider à accomplir nos objectifs de manière plus efficace », affirme Alain Law Min.