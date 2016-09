MCB : Partenariats consolidés avec les banques africaines

Le groupe MCB a réitéré ce matin sa volonté de développer ses activités sur le continent africain et de bâtir des partenariats avec des institutions financières africaines dans le cadre de sa stratégie de « Bank of banks », avec une offre de produits et de services de plus en plus élargie et de qualité. C’était lors de l’ouverture officielle, à l’hôtel Ravenala Attitude, Balaclava, de la septième édition d’Africa Forward Together, conférence annuelle au cours de laquelle le groupe a l’occasion de présenter sa stratégie africaine, ses réalisations passées en termes de développement de partenariats avec des institutions bancaires sur le continent et ses offres pour la consolidation de ses liens d’affaires avec celles-ci à l’avenir.

S’adressant à des représentants d’une trentaine de banques africaines, Pierre Guy Noël, Chief Executive Officer (CEO) du groupe MCB, a fait ressortir que compte tenu de la taille du marché local, l’institution financière mauricienne n’a d’autres choix que de pousser vers l’international avec le continent africain comme point focal. « We aim to nurture long-lasting mutually beneficial business relationships with our stakeholders ». Il est revenu sur le parcours de la MCB, mettant surtout l’accent sur la forte progression du groupe qui, a-t-il indiqué, détient aujourd’hui environ 40 % du marché local.

Le groupe est également fortement capitalisé, a-t-il annoncé, avec un capital s’élevant à Rs 45,2 milliards à fin mars 2016 (contre Rs 0,7 milliard en 1990) alors que les profits nets ont fait un bond spectaculaire pendant la même période, grimpant de Rs 0,2 milliard à Rs 5,7 milliards. La part des activités locales dans les profits a tendance à diminuer et ce sont les implantations à l’étranger qui rapportent davantage.

À l’avenir, poursuit Pierre Guy Noël, le groupe continuera à développer ses activités localement, diversifiant dans des activités non-bancaires liées aux services financiers tout en accordant une plus grande attention à l’expansion de ses opérations dans la région. Les investissements futurs seront soutenus vu que le groupe dispose d’un capital de base solide avec un ratio d’adéquation du capital supérieur à la norme imposée par les autorités. « Nous continuerons à bien gérer les risques, à poursuivre le développement des compétences de notre personnel, à investir dans la technologie et à développer des produits et services qui répondent aux besoins de nos clients ».

S’étendant également sur la stratégie africaine du groupe MCB, Raoul Gufflet, CEO adjoint de MCB Ltd, a soutenu que les opérations sur le continent ne cessent de s’intensifier et que cette tendance correspond au potentiel de croissance de l’Afrique. « We are a relationship bank. We do not want to cannibalize your business ». Il a fait comprendre que le groupe MCB n’a pas la prétention de « planter un drapeau » dans chaque pays africain et qu’il veut plutôt établir des partenariats avec les banques africaines.

Raoul Gufflet a parlé des réalisations du groupe bancaire avec la mise à exécution de son plan quinquennal ainsi que de son offre sous le concept de « Bank of Banks » avec notamment des opérations sous le segment « trade finance », l’externalisation des services liés aux cartes bancaires, les services d’audit interne, de conseils en gestion et d’investissement. « Our intention is to grow collectively with you and make sure that our growth is your growth ».