MCCI : Conventions signées avec la SACCI et la CCIR

Dans le cadre de sa politique de renforcement de sa coopération avec des organisations du secteur privé de la région, la Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI) a signé récemment deux conventions : l’une avec la South African Chamber of Commerce and Industry (SACCI) et l’autre avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Réunion (CCIR).

La signature d’un Memorandum of Understanding (MoU) entre la MCCI et la SACCI s’est déroulée à Pretoria, en Afrique du Sud, en marge des travaux du comité de travail conjoint Maurice-Afrique du Sud, institué par les gouvernements des deux pays. L’objectif de cette convention : consolider davantage les liens d’affaires entre les deux pays et prévoir la mise sur pied d’un Joint Business Council, comprenant des acteurs des secteurs privés mauricien et sud-africain. Ce comité conjoint va œuvrer pour promouvoir et faciliter des activités de coopération économique.

Le MoU a été paraphé par Alan Mukoki, Chief Executive Officer de la SACCI, et Raju Jaddoo, secrétaire général de la MCCI. Les signataires sont d’avis que la convention ouvrira la voie à un meilleur échange d’informations et de vues sur les opportunités d’accroissement des échanges, tant au plan du commerce bilatéral que des investissements. Lors de la réunion du South Africa-Mauritius Joint Working Committee, les délégations des deux pays ont décidé d’établir un dialogue sur toutes les questions relevant des règles d’origine qui régissent les échanges commerciaux. Elles ont aussi discuté des possibilités de coopération dans le secteur manufacturier ainsi que dans les domaines de l’énergie renouvelable et de la connectivité maritime, se penchant notamment sur les problèmes d’accès aux marchés des deux pays. La délégation mauricienne était menée par Usha Dwarka Canabady, secrétaire aux Affaires étrangères.

Accent sur la formation

La semaine dernière à St-Denis, La Réunion, Ibrahim Patel, président de la CCIR, et Marday Venkatasamy, vice-président de la MCCI, ont paraphé une convention de partenariat permettant de renforcer la coopération entre les deux institutions, surtout s’agissant de formation et de mobilité des jeunes. Ce document entend faciliter un transfert de savoir-faire entre le pôle de formation de la MCCI, la MCCI Business School et son équivalent, l’École de Gestion et de Commerce (ECG) de La Réunion.

« Cette convention vise à renforcer la stratégie de développement économique des deux îles avec de nouveaux pôles de croissance et l’émergence de nouvelles filières dans le sillage de la transformation technologique ainsi que d’importants besoins en ressources qualifiées et adaptées à ces défis. Les deux institutions ont l’ambition de développer des synergies avec comme objectif d’anticiper les besoins des acteurs économiques de la région pour les rendre plus efficaces et plus compétitifs », explique la MCCI. Il est ainsi prévu que la MCCI Business School forme des jeunes dans huit domaines prioritaires, dont le digital, le transport et la logistique, l’environnement et le développement durable. Les cours seront dispensés majoritairement à Maurice où les étudiants réunionnais pourront aussi être formés en anglais.

Dans les milieux de la MCCI et de la CCIR, on estime que cet accord favorisera une meilleure adéquation entre formation et emploi, ainsi qu’une plus grande mobilité professionnelle, tout en contribuant au développement des affaires entre les deux îles sœurs.