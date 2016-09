ME. DOMINGUE À LA COMMISSION LAM SHANG LEEN : Le Bar Council au pied du mur?

Pour tenter d’apporter sa pierre au combat contre la prolifération de la drogue, Me Antoine Domingue monte crânement au front et s’y expose de manière ostensible en tenant des propos qui ne lui vaudront pas que des amis. En effet, rappelons-nous que la détermination de Sir Maurice Rault présidant la commission d’enquête sur la drogue en 1986 lui valut plus de 300 menaces, l’astreignant à la précaution d’un gilet pare-balles. Il faut donc savoir gré à Me Domingue de ce témoignage d’attachement à l’avenir de notre République et saluer sa bravoure tandis qu’il lui eut été tellement plus aisé d’emboîter le pas à ceux dont les voix pourraient peser dans cette équation mais qui ont choisi de se réfugier dans le silence commode de leurs pantoufles, loin des tranchées dangereuses.

Toutefois, les propos de l’homme de loi devant la commission Lam Shang Leen soulèvent quelques interrogations. Nous ferons l’impasse sur cette apparente contradiction d’un homme de conviction clamant son opposition personnelle à la peine capitale mais qui la réclame véhémentement pour les trafiquants de drogue, une exception qui invalide son postulat avant-gardiste. Ce qui ne le prive pas pour autant de notre respect, la peine de mort étant un débat qui commande une relation adulte avec la notion de contradiction. Respect donc mais aussi hommage pour sa position courageuse de refuser l’amalgame: « Le consommateur ne mérite pas la prison. Il devrait être traité pour son addiction et suivi médicalement. » Chapeau pour cette posture! Les partisans de la dépénalisation du cannabis, de Nathalie Rose à Cadress Runghen en passant par Danny Philippe, semblent désormais disposer d’un nouveau soutien. Et il est de taille!

En revanche, le citoyen est en droit de s’inquiéter quand Me Domingue, après avoir cloué au pilori les marchands de la drogue sans scrupule, déclare: « Certains avocats sont à la solde de ces trafiquants. Mais ils sont peu nombreux…En même temps, il n’en faut pas beaucoup pour faire les basses besognes de ces empoisonneurs publics. »

Me Domingue a trop dit pour pouvoir être soustrait de l’obligation de tout dévoiler. La gravité de ses propos en fait une exigence car, au-delà des règles d’honneur auxquelles, pensons-nous, ont dû souscrire l’ensemble des hommes en robe noire, l’enjeu est crucial: la préservation et la consolidation d’un État de droit. En effet, les avocats y jouent un rôle prépondérant, leur profession faisant d’eux des auxiliaires incontournables du dispositif démocratique, des membres privilégiés de ce corps que l’on voudrait qualifier, dans un environnement où guette la déliquescence morale, d’ultime rempart, notamment le judiciaire.

Incontestablement Me Domingue s’inscrit dans cette perspective. Mais il en exclut certains de ses confrères. Sans toutefois les nommer. Apportant ainsi de l’eau au moulin de ses détracteurs qui prennent un malin plaisir à tourner en dérision ses nombreux combats s’apparentant, disent-ils, à un don-quichottisme de mauvais aloi, du fait que quelquefois, ils ne semblent pas avoir été menés à terme. Il n’en demeure pas moins que le Bar Council ne saurait rester insensible à ce pavé jeté dans la mare et qui vise directement ses membres. Une enquête s’impose – on imagine mal Me Domingue ne pas y apporter sa contribution pour démasquer les véreux après avoir de son propre chef mis le doigt dans l’engrenage – et une prise de position sans équivoque s’avère indispensable. Une telle démarche, au-delà d’être salutaire pour tous ceux prisonniers de l’enfer de la drogue, ferait honneur à la profession et, ne nous voilons pas la face, débarrasserait l’association de son image de « Ponce Pilate ».