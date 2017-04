UN MÉDECIN : “Il manque cruellement de médecins dans tous les départements”

Les services de santé publique sont souvent pointés du doigt. Longues heures d’attente, empressement des médecins et soins de mauvaise qualité sont souvent décriés par les patients. Un aspirant médecin, qui termine son internat cette année, nous dépeint les coulisses des hôpitaux et toutes les lacunes qu’il y observe.

Le public se plaint souvent des longues heures d’attentes au sein des hôpitaux. À quoi est-ce dû ?

C’est un problème réel. Il arrive souvent que les patients doivent passer la journée à l’hôpital. Ce, parce qu’il y a plusieurs étapes quand ils viennent se faire soigner. Après avoir pris une carte à l’entrée, le patient se rend à l’unité de Casualty ou Unsorted normalement. Il y passera une heure environ aux heures de pointe avant d’être ausculté par le Casualty officer qui est un médecin généraliste. Si celui-ci juge que le patient doit se faire soigner dans un département plus précis comme la gynécologie ou l’orthopédie, il devra encore patienter devant ledit département. De même, s’il y a une radiographie à faire par exemple, le patient aura de nouveau besoin d’attendre. Quelques fois, le patient devra prendre des médicaments sur place pour baisser son taux de diabète ou la tension et aura à faire la queue également à la pharmacie pour récupérer les médicaments prescrits.

Ces longues heures d’attente ne sont-elles pas dues à un manque de personnel soignant également ?

C’est effectivement le cas. Il manque cruellement de médecins dans tous les départements. À mon avis, il faudrait doubler l’effectif de chaque département. À savoir qu’il y a cinq départements importants comme la chirurgie, la gynécologie ou l’orthopédie. Dans ces départements, il y a deux médecins en temps normal. Devant ces départements, il y a souvent 50, 60 personnes qui attendent de recevoir des soins. Quand il y a un cas urgent qui arrive, comme un accident ou quelqu’un qui fait une hypoglycémie, un des médecins doit absolument s’occuper de ce patient-là en priorité et délaisser les autres. Comme il n’y a personne pour le remplacer, l’attente des autres patients ne fait que durer d’avantage. Il y a aussi le fait que les Casualty Officers ont tendance à référer les patients qu’ils peuvent soigner eux-mêmes vers d’autres unités juste pour diminuer la foule présente dans leur département. Le pire, c’est quand un médecin est absent, ça dérègle toute la machinerie, et le niveau de stress du personnel soignant comme des patients devient encore plus élevé.

Quel est l’état de stress des médecins face à ce manque de personnel ?

Les médecins sont très stressés, c’est la triste réalité. À l’heure actuelle, un médecin accorde de cinq à dix minutes à un patient, rarement plus. Ceci parce qu’il sait qu’il y a plusieurs autres personnes qui attendent devant sa porte. Du coup, il ne peut pas réellement faire un screening du patient ni faire du counselling. Cet aspect est très important puisque le médecin pourra parler des changements que le patient devrait faire dans sa vie pour ne pas avoir à prendre des médicaments à chaque fois. Malheureusement, il y a trop de patients et pas suffisamment de médecins. Sans compter que l’absence d’un système de shift fait que les médecins sont lessivés quand ils sont de garde. La surcharge de travail peut amener les médecins à commettre des erreurs.

Parlez-nous du système de garde justement. Il n’y a donc pas de relève de nuit ?

Non, il n’y en a pas. Les médecins alternent leur tour de garde. Il n’y a pas de shift. Le médecin qui est de garde aura commencé son service à 9 heures et sa journée normale se termine à 16 heures À partir de là, il est de garde. Un médecin qui a commencé son service depuis le matin aura un degré de fatigue très élevé arrivé à 22 heures ou 23 heures. C’est humain. Du coup, les soins qu’il prodiguera aux patients ne pourront être de qualité. D’autant plus que beaucoup de personnes préfèrent venir à l’hôpital après leurs heures de travail. Le manque de personnel le soir se fait souvent sentir.

Concrètement, que pourrait-on faire pour décongestionner les sections dont vous parlez ?

Tenant compte que 50 % des personnes qui viennent à l’hôpital le font concernant l’hypertension et le diabète, ce serait judicieux de dédier une section à ces deux aspects. Ça permettrait de décongestionner les autres sections. Et puis, il est urgent d’augmenter les effectifs dans tous les hôpitaux de Maurice. En ce faisant, c’est la qualité des soins qui sera augmentée.

Pensez-vous pouvoir intégrer le service public après votre internat ?

Franchement, les chances pour moi d’intégrer les services de santé public sont minimes. Il y a déjà 600 médecins qui sont en attente et avec moi il y en aura une centaine d’autres cette année qui vont venir s’ajouter à cette liste. À la fin de l’internat, beaucoup d’aspirants médecins sont obligés d’aller faire autre chose en attendant une opportunité d’exercer dans la médecine. Je connais des médecins fraîchement formés qui vont travailler dans des centres d’appels après leur internat, d’autres iront travailler dans les business de leurs parents. C’est dommage de le dire, mais il y a beaucoup de bons médecins qui ne travaillent pas dans la médecine. Pour revenir à mon cas, je pourrais ouvrir un cabinet mais ce ne sera pas facile d’en vivre au début.

Qu’est-ce qui peut motiver un jeune aujourd’hui à vouloir devenir médecin ?

Moi, je suis passionné par la médecine, c’est un domaine dans lequel j’ai toujours voulu faire mes études tout en sachant les difficultés auxquelles j’aurais à faire face pour trouver un travail. Le problème est que beaucoup de jeunes se lancent dans la médecine seulement parce que l’un de leurs parents est médecin. Ils ne sont pas réellement motivés par ce travail et ne sont souvent pas au niveau. Là où le bât blesse est que ces gens-là bénéficient parfois de passe-droit en raison de leur patronyme au détriment d’autres passionnés de médecine qui seraient devenus de biens meilleurs médecins.