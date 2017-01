MÉDECINE— ANIL GAYAN: « You must not walk out when the going gets tough »

«You must not walk out when the going gets tough ». C’est un des “guidelines” que le ministre de la Santé, Anil Gayan, a mis en avant ce matin auprès de jeunes venant de terminer leurs études médicales et s’apprêtant à suivre un “induction course” de dix-huit mois en vue d’une formation pratique et clinique. Il procédait au lancement de cette formation en présence de médecins spécialistes et de consultants. Lors de son intervention, le ministre devait par ailleurs mettre en garde que « toute violation liée au code d’éthique résultera en des sanctions avec le risque que le médecin soit deregistered ». Au terme de cette formation, les jeunes gradués devront se soumettre à un examen qui déterminera s’ils ont les compétences nécessaires avant de pratiquer.

Interrogé par la presse au terme de la cérémonie, le ministre a précisé qu’il n’a pointé du doigt aucun walk out mais que « j’ai dit que la pratique de la médecine comporte parfois des moments difficiles et c’est quand vous vivez des moments difficiles que vous devez, comme dit l’Anglais, stand the heat, or not, don’t stay in the kitchen ». S’agissant de sa position, à ce jour, concernant la double pratique des spécialistes en hôpital et en privé, le ministre devait indiquer que « nous sommes en train d’évaluer ce qui s’est passé lors du colloque. Le travail est ongoing ».

Anil Gayan a félicité les jeunes gradués pour avoir atteint un tel niveau dans leurs études, ajoutant que les dix-huit mois de formation leur seront très utiles. Il devait dans la foulée noter la présence d’une majorité de filles parmi les aspirants médecins, une tendance, dit-il, mondiale. « Certains pensent qu’il y a trop d’examens. Mais, nous devons nous assurer que le niveau de nos médecins soit comparable à celui des meilleurs dans le monde. Vous devez tirer le meilleur de cette formation ». Aux consultants présents dans la salle, il devait les inviter à considérer la formation des plus jeunes comme partie intégrante de leurs responsabilités. Il a par ailleurs souligné l’importance des lignes directrices pour la profession qui permettront aux médecins de pratiquer à un niveau satisfaisant. Citant quelques-unes de ces lignes directrices, il devait souligner l’importance pour les médecins d’avoir une bonne tenue vestimentaire, surtout face aux patients. Il a en outre mis l’accent sur la ponctualité et le respect des règlements. « Je reçois beaucoup de plaintes selon lesquelles les médecins et infirmiers passent beaucoup de temps sur leur portable. C’est un attention destroyer. Vous devez avoir un eye contact avec vos patients. Juste regarder le dossier du patient n’est pas en harmonie avec la médecine moderne ». Et de commenter le walk out des médecins et syndicalistes lundi lors de l’atelier autour de la double pratique publique/privée des spécialistes : « You must not walk out when the going gets tough ».

Le ministre a regretté que « malheureusement nous n’avons pas développé le travail d’équipe que nous devrions faire en tant que médecins. Le travail d’équipe apporte de meilleurs résultats ». Il a aussi mis en garde ceux qui enfreignent les règles : « Toute violation des règlements résultera en des sanctions avec le risque que le médecin soit deregistered ». Ajoutant : « La médecine est la meilleure profession au monde. N’en faites pas un business ! »

Il a encouragé les jeunes à avoir une culture de recherche. « Il peut y avoir d’autres avenues dans votre carrière comme l’enseignement. En effet, le monde de la médecine évolue très vite ». Partageant sa vision du futur de la médecine, Anil Gayan a dit que seront primordiaux la prévention et les soins primaires. « Les avancées dans la médecine sont interminables. La pratique de la médecine sera transformée dans les années à venir. Le contact entre le patient et le médecin pourra être à distance. Il est nécessaire de se préparer pour le e-health ». Il a indiqué que le curriculum devra être revu afin de préparer les jeunes à la médecine numérique. « Nous voulons faire de Maurice un centre médical où dans le futur des personnes de l’étranger viendront se faire soigner. Le futur de la médecine sera aussi la superspécialisation. Donc, relevez le défi. Nous avons peut-être parmi vous des futurs prix Nobel ».

DOUBLE PRACTICE—LES SYNDICATS DES MÉDECINS CE MATIN: « On veut soulever l’opinion publique contre les médecins »

Les médecins de l’État déplorent les « informations erronées », selon eux, qui circulent dans la population au sujet de leur walk-out de lundi dernier lors de l’atelier de travail organisé par le ministère de la Santé sur la pratique privée-publique. À la suite d’une émission radiophonique de ce matin consacrée à cet événement, les dirigeants des trois syndicats des médecins et ceux des centrales syndicales ont voulu « éclairer l’opinion publique » sur les raisons pour lesquelles ils n’ont pas participé aux débats. « Les médecins étaient là-bas pour collaborer avec le ministère mais nous étions contre le choix du modérateur qui n’est pas quelqu’un d’impartial. Me sa mem dimounn ki nou finn konteste pe fer lopinion piplik kroir ki medesin ki fotif », a déclaré ce matin Naraindranath Gopee, président de la Federation of Civil Service and Other Unions.

Les trois syndicats qui étaient face à la presse ce matin regroupent respectivement les généralistes, les spécialistes et les Consultants (chefs de départements). Tous les intervenants à cette conférence de presse ont fait remarquer qu’il y avait ce jour-là une forte présence de médecins du service public à cet atelier de travail, ce qui, selon eux, était une indication que la profession médicale « voulait collaborer avec le ministère » sur cette question de double pratique et faire des propositions dans cette direction pour un meilleur fonctionnement du système en place. « Dapre se ki nou finn tande dan radio gramatin, pe fer kroir ki medesin pa anvi kolabore ek ki zot pa pe azir dan lintere pasian. Se enn lopinion erone e sa lopinion la pe gagn sipor dimounn ki finn fer moderater laba e ki nou finn konteste », affirme M. Gopee. « Nou anvi ekler lopinion piblik ki nou ti kont le choix du modérateur », ont souligné tour à tour les différents intervenants. Ils ont aussi expliqué leur désaccord à certains points qui figuraient à l’agenda de cet atelier de travail et précisément sur la question de « Conditions of service, privilege and benefits for doctors in public service ». Ils affirment que cette question relève des prérogatives de l’employeur et qu’il y a des forums spécifiques prévus dans les règlements de la Fonction publique pour en discuter. « Nous avons écrit à plusieurs reprises au ministère au sujet de la private practice mais nous n’avons jamais eu de réponse. Nou pa finn al labas pou diskit conditions of service. Nous dir minis Gayan pa diriz minister kouma diriz enn lakaz. Respekte bann regleman PSC », a lancé Rashid Imrith.

Les Dr Wassim Ballam, président du syndicat des généralistes, est catégorique à l’effet que les patients seraient « les plus grands perdants » si jamais le ministère abolissait la « double practice ». « Si un patient a envie d’aller voir un médecin spécifique mais que celui-ci travaille dans le service public il ne pourrait plus donc avoir le service du médecin de son choix. Nou deman publik get bien avan ki zot pran pozision contre double practice », a expliqué le Dr Ballam.