Le président de la All Workers Federation (AWC) et du Mauritius Labour Congress (MLC), Haniff Peerun, a dit hier ne pas être toujours d’accord avec les prises de position du ministre de la Santé, Anil Gayan. Une règle qui semble avoir son exception. « Cette fois, nous accueillons favorablement sa démarche visant à mettre de l’ordre dans les hôpitaux en ce qu’il s’agit de l’autorisation accordée aux médecins de l’État de pratiquer également dans le privé », a-t-il relaté.

Lors d’une conférence de presse hier, Haniff Peerun a insisté sur le fait que toute décision du ministère de la Santé en vue de mettre de l’ordre dans les hôpitaux doit être prise dans l’intérêt des patients. D’où le fait, dit-il, que « pour une fois, on est d’accord avec Anil Gayan ». Le président de la MLC nuance toutefois : « Il y a des brebis galeuses dans la profession médicale comme dans tous les autres corps de métiers, et il y a aussi de bons médecins qui font leur travail correctement. Il ne serait pas juste de pénaliser tout le monde. » Si tous les médecins devaient être pénalisés, ajoute-t-il, il y aurait un « abus considérable » de leur part.

Haniff Peerun a également fait état d’une « complicité » entre des médecins de l’État et des cliniques privées « pour dépouiller les patients ». Il développe : « D’un côté, on voit des médecins de l’État pratiquer dans le privé durant leurs heures de travail à l’hôpital. Et de l’autre, on voit des patients attendre plus de deux heures à l’hôpital pour consulter un médecin. »

Haniff Peerun s’est également appesanti sur les cas des médecins de l’État qui encouragent les patients de l’hôpital à se rendre dans les cliniques où ils exercent afin de se faire soigner. Tout comme il y a des patients soignés dans le privé qui se font opérer à l’hôpital et bénéficient d’une priorité sur les autres patients. « Certains médecins ont fait de l’hôpital leur clinique privée, au détriment des patients », a soutenu le président de la MLC. « Il est donc primordial que le ministère prenne les décisions qui s’imposent. »

Par ailleurs, Haniff Peerun a évoqué l’ouverture des banques le samedi. Plusieurs requêtes lui ont été faites en ce sens par des travailleurs. « Les travailleurs doivent s’absenter de leur boulot durant les jours de semaine pour retirer leur argent car beaucoup d’entre eux n’ont pas de carte de débit. D’autres ne savent pas utiliser ces cartes », a-t-il expliqué. La fermeture des banques le samedi, a souligné Haniff Peerun, ne cadre pas avec la démarche du gouvernement de créer une économie 24/7. « Il faut une banque de garde durant le week-end, comme c’est le cas pour les pharmacies et les stations-service. »