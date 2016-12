MÉDECINS DE L’ÉTAT : Éligibilité, le changement du critère de l’âge fait polémique dans les hôpitaux

L’octroi des bourses pour des études de spécialisation donne lieu de nouveau à un gros mécontentement parmi les médecins du service public. Cette fois, la controverse porte sur l’âge avancé de dix Emergency Physicians choisis par le ministère de la Santé pour des études de trois ans menant à une spécialisation en médecine d’urgence. « L’âge limite pour des études de spécialisation a toujours été de 45 ans afin que le service de santé puisse bénéficier des compétences de ces spécialistes jusqu’à l’âge de la retraite. Pourquoi avoir changé ce critère et privilégié les plus âgés alors que des jeunes généralistes qui ont fait acte de candidature sont restés sur la touche ? », s’indigne un chef de département d’un hôpital.

Cette formation à temps plein d’une durée de trois ans sera assurée par l’Université de Bordeaux avec la collaboration du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de La Reunion et du Mauritius Institute of Health (MIH). La liste officielle des 39 boursiers est connue depuis quelques jours : 25 généralistes sélectionnés à partir d’un examen écrit/entrevue et 14 Emergency Physicians choisis par le ministère. Mais il n’y a eu ni examen écrit ni interview dans le cas de ces derniers. « Ils ont reçu une lettre au début de décembre du MIH informant que le ministère les a choisis pour cette formation de trois ans », indique un spécialiste. Selon nos renseignements, presque tous les Emergency Physicians ont été choisis pour ce cours de spécialisation à l’exception de ceux ayant dépassé l’âge de 62 ans…

Soulignons que 175 généralistes ont fait acte de candidature pour ces bourses d’études et ont pris part à un examen écrit en août dernier. Trente-cinq d’entre eux ont réussi et ont été appelés pour passer l’étape d’interview. Au final, 25 candidatures ont été retenues pour suivre cette formation. « Pour une catégorie de médecins, il y a un mode de sélection et, pour un autre groupe, il n’y en a pas. Pourquoi cette politique de deux poids deux mesures dans l’octroi de ces bourses ? », se demandent plusieurs médecins. « Est-ce que le ministère n’a pas voulu faire subir le stress d’un examen écrit aux plus âgés ? » questionnent-ils. Selon nos interlocuteurs le niveau de cet examen écrit « était élevé ».

C’est l’âge avancé de dix Emergency Physicians qui entreprendront cette formation, particulièrement ceux se trouvant déjà dans la soixantaine, qui fait sourciller plus d’un médecin et qui donne lieu à des critiques dans les hôpitaux. « Ces boursiers âgés de plus de 60 ans seront presque à la fin de leur carrière dans la Fonction publique quand ils auront terminé ce cours de trois ans. De quelle manière le ministère profitera de leur expertise et de leur savoir-faire s’ils quittent le service immédiatement après ? » s’interrogent des médecins ayant une longue carrière dans le service public. Selon ces derniers, il y avait un argument « valable » en fixant l’âge limite pour bénéficier des bourses de spécialisation à 45 ans. « C’est dans la formation des plus jeunes médecins qu’il faut investir et non dans celles des médecins qui ne tarderont pas à prendre leur retraite. C’est un gaspillage de ressources financières ! Qui a donné l’ordre de déroger au critère de l’âge ? », demandent avec agacement des médecins mécontents. De leur avis, se lancer dans un cours de spécialisation à 62 ans pourrait être une « expérience assez ardue ». Ils questionnent dès lors « si les plus âgés auront le courage et l’énergie nécessaire » pour entamer avec enthousiasme les travaux académiques requis tout au long de ces trois ans de formation « full-time ».

Du côté du ministère, on laisse entendre qu’il y a « une raison valable » dans cette décision de faire profiter l’ensemble des Emergency Physicians de ce full-time course, indépendamment de l’âge. « Les plus anciens font tourner le service du SAMU avec professionnalisme. Ils sont très performants et ont de l’expérience et nous avons encore besoin d’eux pour encadrer les plus jeunes. C’est juste que nous permettions à ces Emergency Physicians de bénéficier de ce cours de spécialisation en médecine d’urgence », expliquent des cadres de la Santé.

A ce jour, il n’y a pas de spécialiste en médecine d’urgence au sein de la Santé publique. En revanche, des généralistes ont obtenu une formation en médecine d’urgence pendant une année dispensée par l’Université de Bordeaux lors du lancement du SAMU en 1998. Et depuis cette date, tous les programmes de fonction ont été assurés par l’Université de Bordeaux. Les médecins en poste au SAMU sont connus comme des « Emergency Physicians ».