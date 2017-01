MÉDECINS DE L’ÉTAT—PRATIQUE PUBLIC-PRIVÉ: ANWAR HUSNOO: « Asseyons-nous autour d’une table »

Le nouveau ministre de la Santé, Anwar Husnoo, est conscient de l’attente du côté des médecins de la Fonction publique s’agissant de sa position concernant la “double practice”. Dans une déclaration au Mauricien hier, Anwar Husnoo reconnaît qu’il est important d’en discuter, mais ne veut pas isoler cette question des autres aspects tendant, dit-il, vers « l’amélioration de la qualité des soins pour les patients ».

« La chose la plus importante pour moi est de rencontrer le personnel du service hospitalier pour voir comment on peut améliorer la qualité du service offert aux patients. Cette question de double pratique est d’actualité depuis quelque temps et je suis prêt à m’asseoir autour d’une table avec les spécialistes, les consultants et les responsables des hôpitaux pour en discuter et arriver à une solution dans l’intérêt des patients », a déclaré Anwar Husnoo.

Par ailleurs, le ministre est entré de plain-pied aujourd’hui dans les rouages de son nouveau ministère avec une visite prévue à l’hôpital Subramanian Bharati, à Moka, dans le cadre de la présence d’une équipe d’ophtalmologues du Pakistan, dirigée par le professeur Wajid Ali Khan. Ce dernier est à sa 9e mission à Maurice. Cette équipe, qui comprend aussi le Dr Sultan Asif Kiani, Assistant Professor Ophthalmology, est à Maurice jusqu’au 27 janvier. Durant cette visite, ces médecins pakistanais examineront des patients et entreprendront une série d’opérations, dont des greffes de la cornée. Depuis sa première mission à Maurice en 2008, l’équipe du Pr Wajid Ali Khan est revenue pratiquement chaque année et a entrepris jusqu’ici un total de 450 interventions chirurgicales, comprenant des greffes de cornée ainsi que des cas de chirurgie plastique oculaire, de vitréo-rétinienne complexe et de chirurgies pédiatriques. Par ailleurs, l’Association Friends of Pakistan a offert un dîner avant-hier en l’honneur de l’équipe du Pr Wajid Ali Khan, et ce en présence du nouveau ministre de la Santé.