MÉDIATHÈQUE ÉDOUARD MAUNICK : Le programme “Parrainage Entreprises” pour rendre la lecture plus accessible

Le lancement du programme “Parrainage Entreprises” a eu lieu vendredi, à Bell-Village, en présence de quatre écoles maternelles bénéficiaires du programme et de trois entreprises marraines, soit Paille-en-Queue, Bestech et Xworx.

« Nous collaborons avec l’Early Childhood Development Programme du ministère qui nous a fourni une longue liste d’écoles préprimaires en difficulté. Dans le but de les aider à avoir plus facilement accès à la lecture, nous avons lancé le programme “Parrainage Entreprises” », explique Nirmala Maruthamutu, responsable de la Médiathèque Édouard Maunick. Le programme “Parrainage Entreprises”, mis en place par la Médiathèque Édouard Maunick, consiste à inviter des entreprises privées à parrainer des écoles préprimaires dans le but de promouvoir la lecture. Dans un premier temps, ce sont les écoles Mickey et Minnie, de Cassis, Flamboyant, de Flacq, Saint-Léon, de Verdun, et Red Birds, de Ste-Croix, qui sont les bénéficiaires. Elles ont reçu vendredi des albums à être distribués aux élèves. « L’abonnement est sur un an et les prêts durent trois mois au terme desquels, les écoles doivent retourner les livres pour être échangés ». Selon Nirmala Maruthamutu, l’invitation aux entreprises est ouverte. « Elles peuvent parrainer une école, deux écoles, voire dix, selon leur choix et leurs moyens », ditelle. Mais, la Médiathèque ne s’arrête pas qu’au prêt. « Durant cette période de parrainage, nous ferons un suivi tous les trois mois pour voir si les livres ont été retournés et qu’ils ont été lus. Nous organiserons en effet des concours basiques pour nous assurer que les enfants ont ouvert les livres et qu’ils ont pris connaissance de l’histoire avec l’aide de leur école ou de leurs parents ». Lors du lancement du programme vendredi à la médiathèque, une présentation sur comment raconter une histoire a été faite par Aimée Chasle, du Conseil d’administration de l’Alliance française de Maurice. « La Médiathèque compte aussi organiser pour les écoles des ateliers de conte qui seront animés par Aimée Chasle. Il ne s’agit pas uniquement de donner des livres, mais aussi de raconter des histoires, qui est une tâche qui revient aux parents le soir. Le livre, c’est quelque chose d’intime à l’enfant même s’il ne sait pas lire à cet âge. Il faut qu’il puisse ouvrir un livre et en être fasciné. Cela ne doit pas non plus être une obligation, mais un plaisir », explique Nirmala Maruthamutu. Les entreprises marraines ont toutes reconnu que la lecture sur écran nuit aux petits. La Médiathèque Édouard Maunick lance un appel à d’autres entreprises qui souhaiteraient parrainer des écoles à se joindre à elle. « Ce serait bien que l’on comprenne notre mission. La liste fournie par l’Early Childhood Development du ministère repérant les écoles en difficulté est longue. C’est à travers cette liste que l’on repère ces écoles et on essaie de toucher tous les coins de l’île. »