MEDICAL COUNCIL — JUGEMENT DE LA COUR SUPRÊME : Le Dr Foondun obligé de quitter son siège

Dr Foondun : « Je suis toujours dans le flou concernant mon statut de médecin public ou privé »

Celui qui était le doyen du Medical Council (MC) a perdu son siège à la suite d'un jugement de la Cour suprême tombé le 6 septembre en faveur de cette institution. Le Dr Aziz Foondun, qui représentait ses confrères du privé au board du MC, avait fait une demande d'injonction contre la décision prise par cet organisme en juillet dernier de le révoquer en raison de son emploi dans le service public sur une base contractuelle . « Je respecte la décision de la cour mais je me considère toujours comme un médecin du privé », soutient le Dr Foondun.

Le Dr Aziz Foondun avait été élu pour la première fois aux élections du MC en 2002 dans la catégorie “Private Practitionners”. Mais après 14 ans passés au sein du board du MC de manière continue, le Dr Foondun a perdu la semaine dernière son siège alors qu'il entamait son 5e mandat au sein de cette instance de direction.

Cette contestation en cour du Dr Aziz Foondun était un des éléments ayant provoqué des secousses au sein du MC pendant au moins deux mois. Le Dr Foondun a toujours maintenu qu'il « n'est pas un “public officer” » du fait qu'il offre ses services en tant que généraliste, souligne-t-il, sur une « sessional basis » pour le compte du ministère de la Sécurité sociale, soit sur une base contractuelle, et qu'en outre il ne perçoit pas les avantages auxquels a droit tout fonctionnaire employé sur une base permanente. Le représentant des médecins du privé a avancé les mêmes arguments pour soutenir sa demande d'injonction contre la décision prise par le MC de le révoquer du board en tant que représentants du privé.

Soulignons qu'il y a 14 membres élus au sein du Board, soit huit médecins du service public et six du privé. Dans son jugement rendu le 6 septembre dernier, le juge Nicolas Ohsan-Bellepeau avait mis en avant l'argument avancé par le MC selon lequel le maintien du plaignant à son poste pourrait créer un déséquilibre par rapport à la composition des membres du board. « The respondent which bears the responsibility for exerciccing and maintaining discipline in the practice of medicine has explained that there is a risk that the applicant's continued membership could upset the balance between members who are public officer and those who are not, in relation to the composition of the council undersection 4 of the medical Council Act. »

Le juge Bellepeau est venu aussi confirmer que toute personne percevant des salaires du gouvernement est considéré comme un “public officer”. « I find that more prejudice could be caused to the respondent by granting the injunction that by not granting it. The balance therefore clearly tilts in the respondent favour», est arrivé à la conclusion le juge Nicolas Ohsan-Bellepeau.

Le board du MC s'est réuni d'urgence dans la soirée de vendredi dernier pour prendre connaissance de ce verdict en faveur de l'institution. Lors de cette réunion, à laquelle était aussi présent le Dr Foondun, les membres de cette instance ont été unanimes à reconnaître la contribution de ce dernier au sein du MC pendant ces 14 dernières années et l'ont remercié pour son engagement. Soulignons que le Dr Foondun, en raison justement de ses nombreuses années d'expérience au sein de cet organisme, a aussi agi plus d'une fois en tant qu'Acting Registrar.

Le Dr Foondun, tout en respectant, dit-il, ce jugement de la cour, se dit quelque peu « confus » en ce qu'il s'agit de son statut de médecin du public ou du privé. « Je ne sais plus si je suis médecin du public ou du privé. J'exerce principalement dans le privé et c'est pour cette raison que je dis que je ne suis pas un “public officer” », a-t-il dit au Mauricien ce matin. La direction du MC a averti aujourd'hui la commission électorale, qui avait organisé les dernières élections de cet organisme en janvier 2016, du siège vacant du Dr Foondun afin de désigner un remplaçant dans la catégorie “Private Practitionners”.