À MÉDINE - UNE ACADÉMIE DE FOOTBALL : Pour développer les jeunes talents du ballon rond

Connu comme le meilleur club européen de la première décennie du XXIe siècle, avec quatre titres de champion et deux Ligues des Champions à son palmarès entre 2001 et 2010, et reconnu, d’autre part, pour son style de jeu unique qui fait sa force (le fameux Tiki-Taka), le FC Barcelone séduit la jeune génération. À Maurice, une académie de football enseigne à une centaine de jeunes de 6 à 17 ans, dont ceux issus de milieux défavorisés, la philosophie et les valeurs du club.

L’entraînement a débuté à 16 heures ce lundi après-midi sur le terrain de foot appartenant à Médine. Sous l’oeil attentif du coach David Callow, des gamins arborant fièrement le maillot barça rayé bleu et grenat se tiennent en file, le ballon sous le pied. Face à eux, Viggo, 12 ans, gardien de but. L’exercice est de travailler les réflexes de celui-ci, mais aussi les techniques et tactiques des joueurs. L’entraineur britannique prend le temps d’apporter des correctifs individuels aux jeunes joueurs. On voit rapidement le niveau de sérieux et de discipline. C’est ici qu’une centaine d’élèves, qui rêvent de devenir joueurs professionnels ou même star du ballon rond, se retrouvent trois fois la semaine.

En discutant avec David Callow, on apprend que les exercices visent davantage à développer les capacités mentales des joueurs et à les former aux valeurs du FC Barcelone. « The boys are not only be coached in football but in tolerance, respect, humility, friendship, fair play, integration, and a joy of the game», nous dit-il.

C’est autour d’une table que ce projet d’installer cette pépinière à Maurice et de créer l’ONG Football First a été lancé : «We saw that boys in Mauritius had a passion for football and skills, but there was nowhere for them to be coached or play on good facilities especially the underprivileged ones. The idea for Football First was born when three footballing friends sat around a table one evening to discuss how they could help improve and develop football for the young players of Mauritius. »

En 2014, l’académie s’installe à Maurice. Elle est gérée par le staff technique de Football First. Un modèle de l’école du FC Barcelone exporté avec l’idée de diffuser la marque Barça et de transmettre la philosophie de travail et les valeurs du Club. « Barcelona is known around the world for playing the most beautiful style of football ever seen in the game: maintaining possession; patience; short passing; and attacking with flair. It is this style and philosophy that Football First wants to bring to the football community of Mauritius », explique-t-il.

Ainsi calquée sur le modèle du centre de formation barcelonais, l’académie accueille filles et garçons, de la région de l’ouest, de Bambous à Tamarin, des expatriés, mais aussi des jeunes de milieu défavorisé. « We decided to give the opportunity to all young boys from whatever background, from the age of six to seventeen the chance to be professionnaly coached to play football and hopefully make a full time career playing professional football. »

En 2014, 24 footballeurs mauriciens âgés de 10 à 14 ans, avaient été sélectionnés parmi 1850 jeunes Mauriciens et Rodriguais pour mettre le cap sur l’Espagne afin de participer à un camp d’entraînement au sein du club espagnol. Ces derniers avaient été coachés par les entraîneurs Oscar Cespedes et Jordi Molà.

À part Médine, la formation des joueurs se fait aussi au Lycée des Mascareignes. «We run training courses at selected schools throughout the island so as to create a feeder-system whereby talented players could be promoted to the academy ». La formation est divisée en cinq groupes d’âge (6-8, 8-10, 10-12, 13-14, 15-16) : «Each age group consists of 18 players, and goalkeepers coached separately adopting the coaching methodology of FCBEscola». La FCBEscola est l’école officielle du FC Barcelone. A ce jour, seules 12 écoles à travers le monde détiennent une reconnaissance de FCBscola. « We aim to secure affiliation with the famous FCBEscola, the official football school of FC Barcelona. As of today’s date, only 12 such schools have been granted this honor worldwide and no sub-Saharan country has yet been afforded this privilege. We want to be the FIRST ! » affirme David Callow.