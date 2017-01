MEETING DE LA RÉUNION (3E JOURNÉE) : Six médailles pour la délégation mauricienne

Les nageurs mauriciens se sont défendus honorablement au cours de la 28e édtion du Meeting International de la Réunion. Compétition qui s'est déroulée du 28 au 30 décembre à Plateau Caillou. Outre les meilleures performances par catégorie réalisées, six médailles ont été décrochées. Soit deux d'argent et quatre de bronze. Ce qui augure de belles perspectives, surtout en vue des championnats d'Afrique australe.

Après sa médaille d'argent obtenue au 200 m brasse lors de la première journée, Jonathan Chung Yee a récidivé au 100 m brasse où il terminé sur la troisième marche du podium. Devancé par Rémi Renard et Christophe Brun, il a réalisé un chrono de 1'05"41. De son côté, Inès Gébert a confirmé ses belles dispositions en décrochant l'argent au 100 m 4 nages chez les benjamines avec une performance de 1'13"50. Elle avait également décroché une médaile de bronze au 50 m nage libre. Médaille de bronze aussi pour Ken Tse Pen ki au 200 m 4 nages chez les -12 ans avec un chrono de 2'27"14. Ce qui constitue un nouveau record pour cette catégorie d'âge.

Les autres nageurs à s'être mis en évidence ont été Celia Glover et Gregory Anodin. La première nommée a réalisé un nouveau record chez les -13 ans au 800 m nage libre avec un chrono de 10'03"14, tout en se retrouvant à la 4e place en finale, tandis que Gregory Anodin a frôlé le record de Ryano Fortuné au 50 m papillon chez les -17 ans. Il est à noter que la première équipe du CNQB a obtenu le 11e rang au relais 4 x 50 m 4 nages

Par ailleurs, d'autres performances notables ont été enregistrées au cours de cette dernière journée de compétition. A l'instar du record du meeting réalisé par Damien Joly, membre de l'équipe de France, avec un chrono de 14'49"74 au 1500 m nage libre. Le précédent record étant de 15'05"62. Ou encore les records de la Réunion réussis par Loik Payet et Emma Morel au 50 m nage libre et au 50 m papillon respectiverment. Quant à l'épreuve du 5 km eau libre, elle a logiquement favorisé les desseins du champion olympique en titre du 10 km eau libre, Ferry Weertman. Le Néerlandais a devancé le Français Marc Olivier Antoine, médaillé de bronze à Rio et le Réunionnais Corentin Trinez.

Cette compétition a également été marquée par une démonstration de natation synchronisée par les nageuses de l'équipe de France et des clubs réunionnais. Ce meeting de l'île soeur terminé, les regards sont déjà tournés vers la première échéance internationale de cette présente saison. A savoir, les championnats d'Afrique australe qui se dérouleront au Zimbabwe le mois prochain.