MEILLEUR BOXEUR ELITE : Le double combat de Jean-Luc Rosalba

Sur le ring et dans la vie de tous les jours, Jean-Luc Rosalba s'avère être un guerrier. Désigné meilleur boxeur à l'issue des championnats nationaux tenus au début de ce mois et actuellement en camp d'entraînement en vue de la Strandja Cup, le nouveau champion national de la catégorie -75 kg doit également se battre pour subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, malgré les embûches, il se dit prêt à jeter toutes ses forces dans la bataille afin d'atteindre son objectif d’une participation aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

À Cité Argy à Flacq, la vie n'est pas toujours aisée pour les Rosalba. Le père, en raison de problèmes de santé, ne peut travailler, alors que les deux fils, dont l'autre est employé à Alteo, font de leur mieux pour que la famille joigne les deux bouts. « Valeur actuelle, je suis sans emploi fixe après avoir étudié jusqu'à la Form IV et suivi un cours sous l'égide du Trust Fund for Excellence in Sports. J'ai été victime de fausses promesses en plusieurs occasions et je subis des pressions de mes parents qui me demandent de me concentrer sur l'obtention d'un emploi afin d'assurer mon avenir », souligne celui qui perçoit une allocation de Rs 6 500 en tant que sportif se situant dans la catégorie intercontinentale.

De ce fait, Dominique Rosalba lance un cri du cœur afin de trouver un emploi qui pourra concilier avec sa carrière sportive. D'autant qu'à 21 ans il se trouve être un des pugilistes les plus prometteurs. Également ambitieux, il a braqué son objectif cette saison sur les championnats d'Afrique et la qualification pour les championnats du monde, et à moyen terme les championnats du Commonwealth l'année prochaine.

De ce fait, cette consécration nationale et ce titre de meilleur boxeur n'ont pu que lui apporter une motivation supplémentaire. « Je gagne graduellement en expérience et je croyais en mes chances. De plus, je ne voulais pas décevoir ceux qui étaient venus m'encourager. Je me sens désormais plus fort dans la tête. »

Reste que cette finale de la catégorie -75 kg face à Christopher Alberte fut loin d'être une partie de plaisir pour celui qui a délaissé la catégorie inférieure, soit celle des -69 kg. « Au cours des séances d'entraînement, j'ai mis l'accent sur la force et le côté physique. Tout de même, j'ai du livrer trois combats avant de parvenir en finale. J'ai tout donné, et j'étais à 75% sûr de l'avoir emporté avant la confirmation du résultat. »

Désormais, c'est dans cette catégorie qu'il tentera de s'affirmer davantage, après ses débuts à dix ans à l'école de boxe de Flacq sous la conduite de son oncle, Dominique, la consécration aux Jeux de la CJSOI, une participation aux championnats du monde Youth en Arménie, des titres nationaux, le titre de meilleur boxeur lors d'une compétition à Rodrigues et une médaille de bronze aux derniers Jeux des îles.

Dans cette dernière compétition, Jean-Luc Rosalba s'inclinait face à un Réunionnais qu'il avait pourtant déjà battu en trois occasions. Une déception couplée à une blessure subie lors de son premier combat au tournoi qualificatif africain l'année dernière. Désormais, avec le soutien du conseiller technique, Roberto Ibanez, et des autres membres du staff technique, il veut voir l'avenir sous de meilleurs auspices. « J'ai raté les Jeux Olympiques de Rio en raison de cette blessure. Il n'est pas question de rater Tokyo. »

Le message est clair de la part de celui qui pourrait bien maintenir sa lancée victorieuse de ce début de saison à travers la compétition en Bulgarie la semaine prochaine.