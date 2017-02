MENACE DE BOYCOTT DES ARTISTES : Le ministre Roopun souhaite trouver une solution dans le dialogue

Le ministre des Arts et de la Culture, Prithviraj Roopun, souhaite qu’une solution soit trouvée à travers le dialogue avec les artistes qui menacent de boycotter le spectacle à l’occasion de la fête nationale, le 12 mars. Il intervenait hier lors d’une conférence de presse, à Port-Louis, sur le statut de l’artiste en présence de la consultante de l’Unesco, Vesna Copic. Avec un franc parlé, le ministre Roopun a affirmé qu’il « ne fait pas de promesses à la légère » et qu’il « est clair qu’une solution concernant les problèmes des artistes ne pourra être trouvée avant le 12 mars ».

Aux questions des journalistes, le ministre Roopun a d’emblée affirmé qu’il n’aurait pas souhaité avoir à gérer cette situation à peine trois semaines après son arrivée à ce poste. Cependant, poursuit-il, « mo la e si bizin zere, mo pou zere ». Disant avoir hérité de cette situation, il souligne qu’il y a eu « une certaine mollesse et apathie » au niveau de la direction de ce ministère. Il annonce dès lors son intention de « revoir tout son fonctionnement pour y amener un certain dynamisme », ce qui, selon lui, « demande une restructuration », ajoutant vouloir changer la perception de la population sur son ministère. S'il dit vouloir pratiquer un « style de porte ouverte », où il écoutera tout un chacun, il admet que « les arts et la culture sont des domaines où il y a de gros défis ». Il poursuit : « D'abord, je dois comprendre ce que sont les arts et la culture et la manière dont fonctionnent les ministères de tutelle à travers le monde. La consultante de l'Unesco nous donnera un coup de main sur ce point. »

Prithviraj Roopun dit comprendre la colère et la frustration des artistes, « mais pas pourquoi cela a surgi soudainement ». Il déplore aussi que les plaintes des artistes aient été relayées par la presse mais qu'ils ne sont pas venus vers lui pour en parler. Selon lui, « la colère et la frustration n’amènent rien de positif ». Or, dit-il, « je veux qu'il y ait quelque chose de positif ».

« Ena bann plaint inn vini depi bann artis me a se stad a traver media. Mo ti kontan kapav gagn enn dialog a ki de drwa et osi dir ki nounn montre nou bon volonte lor status of artist bill. Nou montre nou bonn volonte lor dosier copyright. Yer monn gagn enn sesion de travay lorla. Travay inn fini fer a 90%. Mo le gagn enn rankont ek person ki travay lorla dan State Law Office. Monn met enn renyon ek bann mamb High Powered Committee vendredi a 14 er pou kone ki bann artis lor komite la. »

Le ministre Roopun souligne que des requêtes de la part des artistes ont aussi été formulées sur les infrastructures. Pour cela, dit-il, « il nous faudra voir avec le ministère des Finances », avant d'ajouter : « Me li kler ki nou pa kapav truv enn solisyon o problem avan le 12 mars, sirtou ki se enn problem ki na pa dat dyer. Mo kompran zot ekzasperasyon. Mo demand zot kompreansion. Mo dir bizin guet lavenir, pa rest lor zot posisyon. Bizin tir kelkesoz de pozitif pou truv en solisyon. » Le ministre Roopun note qu'il a eu une vingtaine de demandes de participation des artistes pour le 12 mars et souligne qu'il « serait dommage » que certains artistes refusent de participer s'ils sont approchés.

Le ministre rappelle la nécessité de trouver une solution, « à plus forte raison qu'il s'agit d'un événement d'envergure » pour marquer les 25 ans de la République de Maurice, qui culminera avec celle des 50 ans de l'indépendance du pays. « Nou pe met boukou zefor ladan. Nou ti kontan ki tou sa prime dan dialog. La moindre des choses, se ki ti bizin ena konsertasyon », dit-il, tout en avouant qu'il y a « certainement eu un manque de communication ». Il poursuit : « En tant que légiste, je dis toujours que les torts sont partagés. Quelqu'un parlait de l'apathie du ministère, disons qu'il y a un peu de vérité là-dedans. Je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit, mais pour gérer une situation. J'ai déjà eu trois réunions de travail avec les cadres supérieurs du ministère et je leur ai dit qu'il faut que nous soyons proactifs. »

Il insiste sur le fait qu'il n'est « pas du genre à faire des promesses à la légère », précisant : « Je suis sincère et simple. Je dis quand je peux faire quelque chose. Je ferai tout pour trouver une manière de collaborer. Je suis à ce ministère pour lui donner une nouvelle dimension. » Il rappelle d'ailleurs les propos du Premier ministre prononcés le 1er février au Morne à l'occasion de la commémoration du 182e anniversaire de l'abolition de l'esclavage « et qui a dit avoir donné des directives claires au ministre des Arts et de la Culture », notamment de « repenser le ministère ».

Le ministre Roopun a aussi parlé de l'organisation de la fête nationale en soulignant que le gouvernement souhaite changer de formule. Il précise que le spectacle démarrera durant la cérémonie protocolaire pour se poursuivre jusque dans la soirée. De même, il y a un consensus parmi les membres du cabinet pour assister à tout le spectacle. Cependant, il précise que cela dépendra du programme de l'invité d'honneur de la fête nationale, à savoir le président du Ghana, Nana Akufo-Addo. Enfin, suite aux remarques faites par la consultante Copic, le ministre a précisé que des détails sur les numéros culturels du 12 mars sont inscrits sur le programme, à savoir le nom des artistes et de leurs groupes de même que le titre de leur prestation.