MENACÉE DE FERMETURE : L’école Joie de Vivre en appelle aux donateurs

Existant depuis près de trente ans, l’école Joie de Vivre, qui fait partie du réseau ANFEN (Adolescent Non Formal Education Network), ne sera peut-être plus si elle ne reçoit pas les fonds nécessaires. Cet établissement qui accueille un peu plus d’une cinquantaine d’élèves ayant rencontré un échec scolaire est en difficulté financière et a besoin de Rs 1,7 million par an pour mener à bien ses activités. Un appel est lancé à d’éventuels donateurs susceptibles de parrainer l’école. Le 1er octobre est prévu un marché aux puces en vue de récolter des fonds.

« C’est le changement au niveau du CSR qui est à la source du problème », explique Mirella Boquet, codirectrice avec Frances Townsend de l’Ong Joie de Vivre. « Le fait que les Ong doivent désormais soumettre leurs projets à la National CSR Foundation pour être éligibles au CSR, les compagnies attendaient cet aval pour continuer à faire des dons. La plupart des compagnies étaient dans le flou », soutient-elle. « Nous, on a soumis trois projets : le jardinage, le salaire du personnel et le Family Counselling. On a eu l’approbation pour le Family Counselling pour une somme de Rs 106 000. Quant au salaire des animateurs, on s’est retrouvé sans argent. Par ailleurs, autrefois, on offrait à manger à nos jeunes mais on ne peut plus aujourd’hui le faire. On a réuni les parents qui ne veulent pas voir l’école fermer ses portes. Ils nous ont dit qu’ils verront comment faire pour trouver à manger pour leurs enfants. On a décidé, avec eux, de voir comment lever des fonds ».

Sis à Chemin-Grenier, l’atelier de formation Joie de Vivre permet à des jeunes de 10 à 18 ans ayant connu des échecs durant leur parcours scolaire de ne pas sombrer dans le désespoir. Ici, ils réapprennent à lire et à écrire et sont initiés à plusieurs ateliers : pâtisserie, créativité, musique, jardinage, informatique, etc. Une manière de ne pas se couper complètement de l’école et de courir les risques d’être entraînés dans les fléaux sociaux. « Ce sont des jeunes qui n’ont jamais été à l’école ou qui n’ont pu suivre le cycle normal et qui ont connu des soucis », indique Mirella Boquet. « Bien souvent, ils ne savent même pas tenir un crayon, ni lire ni écrire. On les reprend donc à la base. Ceux qui font le Grade VI chez nous peuvent être admis dans un collège alors que d’autres suivent des cours avec la Fondation Espoir et Développement pour éventuellement trouver du travail dans un hôtel ».

A ce jour, les finances de l’établissement sont au rouge et ne permettent au personnel d’envisager que deux mois d’activités de plus. Enseignants comme parents de même que la responsable du centre, Frances Townsend, remuent ciel et terre pour récolter des fonds. C’est ainsi qu’un marché aux puces a été programmé pour le 1er octobre, alors que des tombolas sont aussi à l’agenda.

L’école Joie de Vivre nécessite un fonds de Rs 1,7 million par an pour payer les salaires du personnel, les frais de roulement de l’établissement, le déjeuner offert aux jeunes, pour la majorité issus de familles modestes du Sud. L’Ong doit trouver un budget annuel de quelque Rs 30 000 par an par enfant, soit Rs 2 500 par mois.

Toute personne ou compagnie souhaitant venir en aide à l’établissement peut parrainer l’école sur un an, apporter un don partiel, faire un don d’objets en bon état pour le marché aux puces ou parrainer un enfant pour une année, voire quelques mois. L’Ong peut être contactée sur le 622 88 19/5 496 45 94.