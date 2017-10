MENACES CONTRE XAVIER-LUC DUVAL : Le sort de Soodhun scellé incessamment

Le gouvernement MSM/ML court le risque de subir un nouvel accroc à deux semaines de la rentrée parlementaire. En effet, le sort de Showkutally Soodhun est en train d’être décidé par le bureau du Directeur des Poursuites publiques suite à l’enquête policière sur les menaces qu’il avait proférées à l’encontre du leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval.

Les recoupements d’informations effectués par Le Mauricien tendent à confirmer qu’une décision à ce sujet serait en gestation en ce qui concerne la formulation de la charge qui serait retenue contre le Front Bencher du MSM. Si dans un premier temps les Casernes centrales avaient fait parvenir un dossier non satisfaisant au bureau du Directeur des poursuites publiques, Satyajit Boolell, il s’avère que le deuxième rapport ouvre la voie à une potentielle inculpation du vice-Premier ministre et ministre des Terres et du logement.

Showkutally Soodhun pourrait être formellement inculpé sous l’article 156 du Code pénal, soit « Outrage against depository of public authority », vu que Xavier-Luc Duval occupe le poste constitutionnel de leader de l’opposition. Cette charge est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans. Dans l’entourage du VPM, on indique qu’il tenterait de se dédouaner de ce délit en s’appuyant sur le fait qu’il aurait personnellement rencontré Xavier-Luc Duval après le discours controversé prononcé à Flacq. Une rencontre qui, selon sa ligne de défense, démontrerait qu’il ne représente aucune menace pour le leader du Parti mauricien social-démocrate et que ce n’était qu’une erreur de n’avoir pas bien tenu sa langue.

Un tel scénario, selon les bruits qui courent, est fortement appréhendé du côté de l’Hotel du gouvernement en cette période de bouclage des préparatifs en vue de la rentrée du 24 octobre, surtout après la perte de Ravi Yerrigadoo intervenue durant les vacances parlementaires, qui a dû se retirer de son poste d’Attorney General après l’opération dhobi de klas. Si au niveau de la police de Mario Nobin on ne s’aventure pas à communiquer sur cette affaire ayant forcé le VPM Soodhun à jouer profil bas, au niveau du parquet on n’écarterait pas l’option d’une inculpation du président du MSM, qui résultera de facto en une nouvelle secousse politique pour l’équipe au pouvoir.

Lors de son passage dans les locaux de l’Information and Technology Unit du Central CID, le président du MSM avait été confronté à des allégations d’outrage dans l’affaire des menaces de mort proférées contre le leader de l’opposition. La police avait montré au N° 4 du gouvernement un clip où il prend la parole lors d’une Eid Party à Flacq le 18 juillet dernier et où il déclare, entre autres, « si kouma dir mo bodyguard ti donn moi revolver, mo touy Xavier-Luc Duval dan parlman… mo touy li dan parlman… apre sa mem ki apel djihad ».

Le leader de l’opposition consigné deux dépositions contre le N° 4 du gouvernement dans le sillage de cette enquête, la dernière remontant au 4 septembre. L’échiquier politique reste néanmoins sur le qui-vive vu qu’une inculpation de Showkutally Soodhun risquerait de chambouler l’agenda du Sun Trust et celui du gouvernement MSM/ML.

PROPOS DIFFAMATOIRES

Soodhun verse Rs 100 000 à Mireille Martin

Dénouement dans le procès qu’intentait l’ex-ministre de l’Égalité des genres Mireille Martin à Showkutally Soodhun, pour avoir tenu des propos diffamatoires à son encontre lors d’une réunion du comité central du MSM en août 2011. Le vice-Premier ministre, présent en Cour suprême ce matin, a tenu à faire des excuses pour ses propos tenus. Il a été convenu qu’il verse des dommages de Rs 100 000 à Mireille Martin en plus de Rs 50 000 de frais de la cour "on humanitarian grounds" sur avis de ses conseils légaux, Mes Raouf Gulbul et Dick Ng Sui Wah.

Lors de ladite réunion, Showkutally Soodhun avait soutenu que Mireille Martin aurait reçu une grosse somme d’argent, à savoir Rs 33 M, pour rejoindre les rangs du Parti travailliste de Navin Ramgoolam. Mireille Martin avait démissionné du MSM pour rejoindre le gouvernement le 16 août 2011, ayant par la suite été nommée ministre. C'érait à l'époque de la ruptire de l'alliance PTr/MMM d 2010 avec Mireill Marton restant au gouverneme,nt de Navin Ramgoolam en tant que ministre