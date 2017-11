MENACES CONTRE XLD : Showkutally Soodhun plaide non-coupable

Le vice-Premier ministre et ministre du Logement et des Terres, Showkutally Soodhun, a comparu devant la Cour intermédiaire ce matin dans le cadre du procès qui lui est intenté, après décision du DPP, pour avoir proféré des menaces de mort contre le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, lors d’un meeting à Flacq le 18 juillet dernier. Showkutally Soodhun a plaidé non coupable de l’accusation portée contre lui. Son procès sera pris sur le fond le 29 mars 2018.

Le DPP avait logé le 5 octobre une charge formelle contre le VPM et ministre du Logement et des Terres, Showkutally Soodhun, en raison de ses propos tenus le 18 juillet à la place taxi, à Flacq. Le VPM avait déclaré : « Si mo bodyguard ti donn mwa revolver, mo touy Xavier Duval dan parlman. Mo dir li for, mo touy li dan parlman, apre sa mem ki apel Jihad. » Ce sont ces propos qui avaient poussé le leader des bleus à porter plainte contre lui pour menaces de mort. Après une enquête policière, le DPP avait ainsi décidé d’instituer un procès contre le VPM Soodhun. Celui-ci est poursuivi pour « outrage against a member of the National Assembly, namely Honourable Xavier-Luc Duval, on account of his functions as leader of the Opposition » en violation de l’article 156 (1) du Code pénal. Après que la magistrate Niroshini Ramsoondar a lu la charge logée contre le VPM en cour ce matin, ce dernier a plaidé non coupable. Il est défendu dans ce procès par Me Raouf Gulbul, qui devait indiquer ne pas avoir pris possession du brief et qu’il attend d’être en possession de tous les documents pour d’éventuelles motions préliminaires.

Me Medhaven Armoogum, représentant la poursuite aux côtés de Mes Medhi Manrakhan et Keshri Soochit, a déclaré en cour que le brief était prêt et que la défense pourra en prendre possession dès cette semaine. Le procès sera entendu sur le fond le 29 mars 2018. Toutefois, le VPM Soodhun devra se présenter en cour le 11 décembre afin que la défense puisse informer la cour des éventuelles motions préliminaires et pour que la poursuite soumette la liste finale des témoins qui seront assignés dans ce procès. Au final, 14 témoins seront entendus, dont le leader de l’opposition Xavier-Luc Duval et des journalistes.