Ami

Ne rejette pas le mendiant

Devant ta porte

À son malheur

Ne rajoute pas le tien

Retiens ton effroi

Compatis à sa peine

Garde-toi d’en être

À la fois

Juge et bourreau

Et surtout évite

L’écueil trop facile

Des conseils futiles

D’autres s’y emploient déjà

À temps plein

Et butent d’ailleurs

Depuis toujours

Vu que cette épave

Vois-tu

Ne reprendra jamais la mer

Alors ton mépris

Tes reproches

Tout cela

Dis-toi bien

Que cet adepte de l’errance

Et de la solitude intense

Se les inflige déjà

Et des piques

Autrement plus amères

Crois-moi

À chaque fois

Que sa mélancolie

Le renvoie

Aux cercles maudits

Des rêves passés

Oui

C’est vrai

Il dérange

Il agace

Il traîne la patte

Et empeste

Dans ses haillons sales

Trop courts ou trop larges pour lui

Ce poivrot de première

Ce voyou

Et ce leurre

Dont les chiens

T’annoncent la venue

À une lieue à la ronde

Mais qu’avons-nous à offrir

Sinon quelques broutilles

2 ou 3 secondes fortuites

Un regard peut-être

Une misère en somme

Ami

Je t’en conjure

Ne rejette pas le mendiant

Devant ta porte

De crainte d’être toi-même un jour

Entravé dans ta quête

Car mendiants

Vois-tu

Nous le sommes tous

Sur ce grand chemin sinueux

À la recherche

De quelqu’un

Ou de quelque chose

D’une étoile inaccessible

Ou d’un amour fou.