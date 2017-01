MENON MUNIEN (président de la NCSR Foundation):Relance du financement des projets CSR — «Je demande aux ONG de me donner du temps»

Le nouveau conseil de la National CSR Foundation se réunira dans quelques jours sous la présidence de Menon Munien, Project Manager de la ZEP au ministère de l’Éducation. Que les Organisations non-gouvernementales, qui ne perçoivent plus de fonds sous le Corporate Social Responsibility prennent leur mal en patience. Le nouveau conseil doit mettre en place les procédures qui régissent le financement des projets sociaux, se décider du retour des CSR Guidelines et définir un projet national pour faire reculer la pauvreté.

Le conseil de la National CSR Foundation a-t-il déjà été constitué ?

Les 10 membres potentiels du secteur privé, public et de la société civile sont en présence d’une demande officielle pour siéger sur le conseil. Leur réponse est attendue et d’ici cette semaine, nous serons fixés.

Que pensez-vous du concept CSR ?

Le concept du CSR est très important. Mais en tant que nation, nous avons eu des difficultés à définir un projet social et son implémentation. C’est pour cela que je souhaite qu’avec mes collaborateurs, après concertation, développer un projet social commun pour des Mauriciens qui ont besoin des autres. En regardant les choses de l’extérieur, j’ai l’impression que chacun pense qu’il fait mieux que l’autre. Mais avec un projet national où chaque partie intervient en fonction de ses compétences et attributions, je suis certain que dans deux à trois ans la situation de la pauvreté sera bien moins compliquée qu’elle ne l’est actuellement. Je me donne comme défi de développer un projet national et de l’implémenter d’une manière holistique.

Vous parlez de projet national, celui de Lovebridge en est un et avec l’ambition de faire reculer la pauvreté dans tout le pays. Ce projet national a coûté Rs 100 millions et deux ans après on ne connaît pas les résultats du travail de Lovebrige. Votre opinion ?

Je ne connais pas Lovebrige et les personnes qui s’en occupent. Mais je trouve qu’avec le terme “national”, la National CSR Foundation doit avoir un rayonnement national. Alors que Lovebridge est le secteur privé. Tandis que la National CSR Foundation comprend le secteur privé, les ministères et la société civile, donc nous avons plus de responsabilités nationale. Je ne connais pas les responsabilités de Lovebridge, à part l’argent dont parle tout le monde.

Lovebridge est le secteur privé comme vous dites, mais les Rs 100 millions dont tout le monde parle ont été allouées par le ministère des Finances !

Je n’ai pas suffisamment d’informations sur Lovebridge pour l’évaluer.

Vous ne serez pas alors en mesure de dire si Lovebridge sera éligible au financement du CSR pour ses bénéficiaires puisque l’argent qu’il a reçu sert à payer son personnel, entre autres...

(Rires) Je ne pourrai émettre une opinion sur un dossier que je ne connais pas encore.

Est-ce que les CSR Guidelines seront de retour ?

Ce sera au conseil, qui, j’espère se rencontre cette semaine, de développer un projet national social. Tout cela se discutera lorsque nous allons nous réunir.

Donc, valeur du jour, vous n’êtes pas non plus en mesure de nous dire quelles seont les procédures auxquelles les ONG auront à se soumettre pour bénéficier du financement CSR...

Non ! Valeur du jour, j’ai un projet et une vision. J’ai besoin de travailler sur cette vision. Je suis en consultation avec des personnes qui connaissent le fonctionnement du CSR, ses good practices et les couacs du passé. J’attendrai la formation du conseil pour travailler avec mes collaborateurs.

De nombreuses ONG qui ont dû stopper leurs activités auprès de leurs bénéficiaires et qui attendaient l’arrivée de la fondation avec impatience, vont rester encore dans le flou...

Je demande humblement aux ONG de me donner un peu de temps. Avec le conseil, nous avons besoin de temps pour développer un plan.



En tant que président d’une telle fondation, avez-vous été sur le terrain pour faire un constat de la pauvreté, voir les conditions de logement et de vie dans des foyers précaires ?

Oui, et je pense que les huit années passées dans la ZEP ont consolidé mon expérience sur la pauvreté. Mais over and above de la ZEP, il est question de se mettre à l’écoute des autres, dont ceux qui connaissent le CSR avant moi pour avancer. Par ailleurs, la réflexion avant l’action est importante. La NCSR Foundation aura besoin d’un département de recherches et de développement pour comprendre et réfléchir avant d’agir pour ne pas se tromper dans nos actions.

u Vous aurez un pied dans la ZEP et un pied à la fondation. Comment allez-vous concilier vos responsabilités ?

Dans un premier temps je prendrai deux jours complets par semaine pour me consacrer à la fondation, le temps de mon installation et avant que la machinerie ne soit en marche.

Au chapitre de la ZEP, une réforme dans ce secteur veut dire qu’il y avait nécessité de remédier à des failles. Qu’est-ce qu’il a fallu changer, voire améliorer dans ce concept qui a 14 ans ?

D’abord, la ZEP 2 fait partie du 9-Year Schooling. En deuxième lieu, cette réforme dans la ZEP s’inscrit dans la continuité d’un travail qui a été initié il y a 14 ans. Lorsque la ZEP a été implémentée, la première chose qui a été faite a été la révision des infrastructures, car les écoles n’étaient pas aux normes. Le gouvernement avait alors injecté beaucoup d’argent. Aujourd’hui, ces écoles, en termes d’infrastructure, sont égales à celles du mainstream. Dans un autre temps, il y a eu la démarche de donner les moyens aux familles et les enfants pour qu’ils s’intéressent à l’école. Les rapports parlaient de making schools ready for pupils et making pupils ready for schools. Le premier objectif a été atteint. Le deuxième à 90% et nous y travaillons. Maintenant, il nous faut entrer dans la pédagogie et mettre de l’énergie dans la manière dont nous enseignons aux enfants de la ZEP. C’est dans cette optique qu’en 2016 nous avons initié le Continuous Professionnal Development Programme pour le personnel des écoles de la ZEP. C’est dans ce cadre qu’il a assisté à une causerie sur la pauvreté pour lui permettre de bien comprendre cette problématique qui touche des enfants de la ZEP. Ce qui nous a amené au concept de brain based education pour comprendre que le développement mental de l’enfant dépend de son encadrement. Le Continuous Professionnal Development Programme donne des outils aux enseignants pour enseigner autrement. Dans cette optique, des ressource centers seront installés dans les écoles pour mettre des moyens à la disposition des enseignants. En parallèle, nous allons travailler avec les parents et des recherches seront effectuées pour suivre l’impact de la brain based education ( ) Avec la ZEP 2, le curriculum, contrairement au curriculum delivery, ne changera pas, il reste le même pour tous les enfants. D’ailleurs, en ce moment même, nous réfléchissons sur la manière de mieux enseigner l’anglais aux enfants des écoles ZEP.

En matière de performance académique au Certificate of Primary Education, chaque année les inévitables statistiques révèlent que la ZEP a encore bien du mal à bien faire...

Les statistiques donnent certes des enseignements, mais il ne faut pas se cantonner au pourcentage et aux chiffres. Des statistiques, il faut retenir le bond de 35 à 50%. On peut toujours argumenter. Néanmoins, malgré ce bond, la qualité n’est pas celle que l’on souhaite.



Est-ce que les firmes privées sont toujours intéressées à financer des projets des écoles de la ZEP, comme cela était le cas il y a encore quelques années ?

(Rires). Moins qu’auparavant parce qu’il y a eu l’arrivée du CSR. Depuis, différentes compagnies, dont environ cinq qui sont régulières, financent des projets à leur propre rythme. Cet aspect de la ZEP a évolué, dans le sens où auparavant nous avions besoin de la participation active du secteur privé pour rehausser les infrastructures et mettre en place des projets. Maintenant que certaines choses sont en place, le gouvernement a pris le relai. Une école de la ZEP coûte plus qu’une école du mainstream et il faut compter Rs 1 million additionnelles.

Est-ce que, selon vous, les écoles de la ZEP sont encore stigmatisées à cause de leur statut et du profil social de leurs élèves ?

Moins qu’il y a quelques années où la stigmatisation était vraiment forte. Soyons francs, nous parlons tous de l’inclusion, mais au bout du compte celle-ci ne fait pas toujours l’unanimité.



Le taux de présence dans les écoles ZEP s’est considérablement améliorée. À quoi attribuez-vous cela ?

À l’équipe des parents médiateurs, aux moyens donnés aux enfants, au food programme et à l’ambiance, pas dans toutes les écoles, qui a visiblement changé en mieux.

Quel est votre point de vue sur l’allocation financière sous le school materials scheme, êtes-vous pour cette stratégie ?

Donner des matériels scolaires aurait été mieux que donner de l’argent. Mais si le gouvernement avait décidé de donner des matériels à la rentrée, les enfants auraient attendu longtemps avant d’en bénéficier à cause des procédures. Pour éviter cette situation, il est donc préférable de donner de l’argent aux parents en espérant qu’ils en font l’usage attendu. Toutefois, je pense qu’on devrait revenir au don de matériels. L’expérience avec les dons remis par des partenaires privés a bien marché. Les matériels sont stockés à l’école et on en utilise lorsque les enfants en ont besoin, cela est une bonne chose.

u Où en est le désir de faire sortir les écoles de la Zone d’Éducation Prioritaire ?

La nouvelle théorie tient en compte les écoles qui sont dans des poches de pauvreté. A condition que nous soyons capables de transformer ces poches de pauvreté en flourishing area, les écoles qui s’y trouvent resteront toujours une high poverty school. Notre but est de trouver la manière de travailler avec des enfants issus de la pauvreté et de changer en high performing high poverty schools.