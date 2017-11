MENUISERIE ARTISANALE DANS LES ÉCOLES ZEP : La valorisation d'ouvrages en bois

Le projet menuiserie pour enfants « Classes des Métiers » du Rotary Club de Port-Louis est aujourd'hui récompensé. C'est un programme qui a été lancé en 2010 pour permettre à de nombreux enfants des écoles ZEP de Port-Louis de bénéficier d'une formation en menuiserie et création artistique. Leurs ouvrages ont été valorisés lors d'une cérémonie de récompense qui s'est déroulée le lundi 30 octobre 2017 à l'école primaire Elsie Prele Govt School de Ste. Croix.

Cette récompense concerne la centaine d'enfants d'écoles en Zone d'éducation prioritaire (ZEP) de la capitale ayant participé cette année au programme Classes des Métiers du Rotary Club de Port-Louis. Les meilleures oeuvres réalisées sur bois et autres matériaux par les enfants étaient exposées à l'école Elsie Prele. Quel est ce projet menuiserie pour enfants ? Une centaine d'élèves de Std V et Std VI des écoles ZEP de la capitale bénéficient chaque année de ce programme d'apprentissage en travaux de menuiserie et de création artistique. Des discussions sont en cours entre le Rotary Club de Port-Louis et les autorités scolaires et gouvernementales concernées pour que d'autres écoles ZEP de Port-Louis puissent bénéficier du programme Classes des Métiers.

Rappelons que ce programme Classes des Métiers a été lancé en 2010. Dirigé et organisé par le Vocational Service Committee du Rotary Club de Port-Louis, il a pour but de former et de motiver des enfants scolarisés dans certaines écoles ZEP de la capitale, dans les domaines de la menuiserie et de la sculpture sur bois. « L'objectif est de permettre à des écoliers fréquentant les écoles ZEP frappées par un taux d'absentéisme élevé et un taux de réussite académique très faible de développer des compétences créatives qui peuvent motiver l'apprentissage, l'instruction et la discipline… » Grâce à ce programme, les enfants concernés peuvent bénéficier d'un encadrement après les classes.

C'est aussi une manière de limiter les risques que présente un environnement social difficile pour certains enfants. Les cours se déroulent après les heures de classe, de 15 h 30 à 17 h 00, dans de espaces spécialement aménagées dans les écoles concernées. Les responsables écoles et les formateurs participent pleinement à ce projet. La première école à accueillir ce programme a été la Nicolay G. S.le projet a ensuite été étendu à l'école Elsie Prele G. S.de Ste Croix, et l'école Guy Rozemont G. S.de Tranquebar (de 2011 à 2015). Le budget annuel de réalisation du programme est de Rs 200 000 pour chaque école. Le financement vient de divers sponsors.

« Le programme Classes des Métiers est une belle réussite. Il est un de ceux qui permettent le Rotary Club de Port-Louis d'aider les enfants en situation scolaire et sociale difficile à s'épanouir et à prendre conscience de leur potentiel. Ils ont réalisé cette année encore des œuvres qui méritent toutes nos félicitations. Nous bénéficions aussi pour la réalisation de ce programme, du soutien de sponsors que nous tenons à remercier, car sans eux le financement de Classes des Métiers ne serait pas possible », a déclaré Philip Hadley, président du Rotary Club de Port Louis pour l'année 2017-2018.

Le Rotary Club de Port-Louis réalise plusieurs autres projets d'encadrement et d'épanouissement des enfants défavorisés de Port-Louis, depuis plusieurs années, notamment un projet qui permet à des élèves de plusieurs écoles primaires d'avoir un petit déjeuner complet à l'école chaque matin, en jours de semaine.