MER ROUGE - DU 1ER AU 10 AVRIL : Eventsworks Ltd propose un salon dédié à la maison

Après le succès de la première édition de Home Wonders, qui a attiré plus de 60 000 visiteurs à Mer Rouge l'année dernière, Eventsworks Ltd propose, du 1er au 10 avril, et toujours au même endroit, un salon dédié à la maison et au jardin. L'occasion pour les visiteurs d'y trouver des solutions pour l'habitat et des nouveautés pour leur décoration intérieure et l'aménagement extérieur. Le public pourra aussi se familiariser sur les dernières innovations en matière de décoration, d'artisanat, d'art et de design. Les billets seront en vente à Rs 40 avec un accès gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Une navette gratuite sera disponible entre la gare du Nord et Mer Rouge.

Biswajeet Ganguly, Chief Manager de la Life Insurance Corporation of India, s'est, lui, associé au Grand Masti Concert prévu pour le 7 avril à Mer Rouge, pendant la tenue du salon. La Cancer Association of Mauritius, par la voix de son directeur, Raj Ramrachia, a annoncé la tenue d'une Talent Night le 8 avril. Au cours de cette soirée, qui verra la participation de 24 finalistes, les gagnants de Miss India Worldwide (Mauritius) et Mr India Worldwide 2017 seront connus. Le thème choisi est “Colours of India” et les fonds récoltés serviront à financer les campagnes de sensibilisation contre le cancer.

La fameuse troupe indonésienne Jember Fashion Carnaval sera de nouveau de la partie ainsi que la troupe Komiko, le Krumania Dance Group, Dance in the City et Krish le magicien. Auront également lieu des défilés de modes, le clou de ces dix jours du salon étant la prestation de Parinay, un chanteur originaire du Rajasthan et l'un des finalistes de Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs.

A noter que pendant toute la tenue du salon, le public pourra aussi goûter à la cuisine indienne et chinoise. Un don de sang et une levée de fonds en faveur de la Global Rainbow Foundation seront aussi organisés pour financer le Jaipur Foot Camp.

CONCOURS DE DANSE

Lancement de la 5e édition de la Mauritius Dancing Star

Anupam Jain, Event Coordinator de Rajasthan Works, et Moshimee Lallah, d'Eventworks Ltd, ont annoncé à la presse mercredi la tenue de la 5e édition du concours de danse Mauritius Dancing Star, dont la finale est prévue le 21 avril au centre culturel Indira Gandhi, à Phoenix. Les gagnants dans les catégories junior (4-14 ans) et senior (15-28 ans) prendront part aux préliminaires, prévus les 8 et 9 avril à Mer Rouge, pendant le salon de la maison. Selon Harish Goyal, directeur de Zee TV à Maurice, le gagnant aura l'occasion de participer au concours Dance India Dance sans passer par les auditions. Le gagnant recevra un prix de Rs 25 000.