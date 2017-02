MERCEDES-BENZ : La classe C Cabriolet fait son arrivée

Les mordus de l’automobile n’y seront pas insensibles. Les premiers modèles de la Classe C Cabriolet de la marque Mercedes font leur arrivée à Maurice. « Nous avons reçu les premiers modèles et ils trouvent preneurs très rapidement. C’est un bijou de la technologie automobile qui plaira définitivement aux Mauriciens qui sont des connaisseurs. Les arrivages pour ce modèle se feront tout au long de l’année », indique Thierry Arekion, directeur commercial chez Mercedes-Benz.

Le marché de l’automobile mauricien s’enrichit d’un nouveau modèle : le premier cabriolet dérivé de la classe C de Mercedes-Benz. Arborant une allure sportive et disposant de quatre places, le véhicule est basé sur la version coupé qui connaît bien du succès. « Fermé ou décapoté, le cabriolet brille par sa personnalité, son expressivité et son caractère racé », indique un communiqué. À l’image des cabriolets Classe E et Classe S, le cabriolet de la classe C permet un confort à ciel ouvert maximal. Le toit de la voiture s’ouvre et se referme en vingt secondes.

La Classe C Cabriolet affiche une longueur de 4 686 mm pour une largeur de 1 810 mm et une hauteur de 1 409 mm, ainsi qu’un empattement de 2 840 mm. « Avec un volume de 360 Litres (285 litres lorsque le toit est ouvert), le coffre permet d’engloutir un volume impressionnant de bagages pour un modèle cabriolet et présente ainsi les conditions idéales pour une utilisation quotidienne ». Plusieurs motorisations essence sont proposées pour le modèle cabriolet. La palette s’étend du quatre cylindres de 1,6 l de la C 180 délivrant 156 ch au huit cylindres de 4,0 l du Mercedes-AMG C 63 S Cabriolet de 510 ch. La transmission intégrale 4MATIC est installée de série sur la C 43, et livrable en option sur le modèle C 200. Le prix indiqué sur route est à partir de Rs 2 800 000 alors que le prix duty free est à partir de Rs 1 800 000.