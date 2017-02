Mon Dieu ! Il n’y a rien de plus réconfortant que d’entendre ces deux mots : « Merci Madame »….Merci Madame d’avoir contribué à mon succès et de m’avoir soutenu tout au long de l’année. Aujourd’hui je suis lauréat parce que je le vaux bien. Et je lui répondrai : Oui fiston tu le vaux bien. Je n’aurai jamais la prétention de dire que je suis une fabricante de lauréats. Loin de là. Tu as travaillé dur, tu as pris ta plume et rédigé de parfaites réponses lors des examens, mais qu’est-ce que je suis fière de toi ! Si un jour tu devenais médecin, je voudrais que tu signes mon certificat de décès. Si tu choisis le droit, songe à la politique. Le pays a besoin des gens comme toi. Tu ne seras pas un avocat qui nous mène en bateau... mais en avion. Envole-nous. Du rêve, rien que cela. On en a grandement besoin.

Quant à l’autre enfant qui criera « Merci Madame », monn pase ! J’ai eu 36 unités avec les 6 credits bien comptés, je lui dirai : bravo fiston ! La joie que tu éprouves face à ta réussite m’encourage. Je me sens utile et je sais que tu as vraiment eu besoin de moi. Bats-toi petit enfant ! Ne t’arrête pas. Tu peux toi aussi faire ton entrée dans la cour des grands.

« Merci Madame », « Merci Monsieur » restent sans doute des mots qui touchent l’âme d’un prof. Je me souviens encore de ceux d’un enfant : « Profeser res profeser. Zelev vinn dokter ». En attendant, tournons-nous vers d’autres enfants. Ils ont besoin de nous et nous sommes payés pour les éduquer.