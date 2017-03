MERCREDI DES CENDRES : Le père Durhône, « Se priver de nourriture pour se nourrir de la parole de Dieu »

« Le mercredi des cendres puise sa source dans l’Ancien Testament où une personne s’asseyait sur de la cendre quand elle voulait changer sa vie », explique le père Jean Michaël Durhône en ce début de carême pour les chrétiens. C’est un jour qui invite les fidèles à la conversion. « La cendre renvoie à quelque chose de fragile. Notre vie a des fragilités. Par nous-même, on ne peut les corriger. On a besoin de Dieu. Ces quarante jours de carême sont donc un temps de conversion. On se prive de nourriture pour mieux se nourrir de la parole de Dieu ».

Aujourd’hui, mercredi des cendres, les chrétiens entrent en carême. Le mot “carême”, rappelle le père Durhône, est issu d’un mot latin signifiant quarante, d’où les quarante jours d’abstinence. Le chiffre quarante est aussi fortement symbolique dans la Bible, souligne-t-il, car renvoyant aux 40 ans du séjour du peuple hébreu dans le désert où Dieu leur prodigue des soins ; 40 jours de pénitence de Moïse avec son peuple pour que Dieu épargne leur vie ; 40 jours de Jésus dans le désert où il prie et jeûne et où il vainc le mal en résistant à la tentation du diable. Le chiffre 40, dans la Bible, est ainsi un chiffre symbole de l’épreuve qui prépare à rencontrer Dieu.

Quant à la place du mercredi des cendres, son origine provient, dit le père Durhône, de l’Ancien Testament. « Une personne qui souhaitait changer sa vie s’asseyait sur de la cendre, qui est quelque chose de fragile. Notre vie comporte des fragilités. Mais, nous ne pouvons les corriger de nous-mêmes. Nous avons besoin de Jésus pour vaincre le mal et pour avancer. Les quarante jours de jeûne invitent à la conversion, comme le dit la phrase “Convertissez-vous et croyez à l’Évangile”. C’est donc un temps de changement. Il y a cette dimension d’écoute de la parole de Dieu pour en nourrir sa vie ».

Ce temps de jeûne est un temps de sacrifice et de pénitence. « Il faut retenir trois dimensions pendant le carême : la solidarité et le partage avec d’autres à l’instar de projets sociaux ou caritatifs et travailler sa relation avec l’autre. Ensuite, le fidèle est appelé à remettre la prière au centre de sa vie et troisièmement, revoir sa relation avec soi-même ».

Mais jeûner, souligne Jean Michaël Durhône, n’implique pas que l’abstinence alimentaire. « C’est aussi jeûner de choses que l’on aime faire par exemple Internet ou jeûner de paroles qu’il n’est pas bon de dire. C’est se priver de nourriture pour se nourrir de la parole de Dieu afin de se rapprocher de lui ».

Par ailleurs, être en carême n’est pas un temps où l’on se morfond. C’est aussi un moment de joie. « Bien qu’il y ait cet aspect qui consiste à se reconnaître pécheur, il y a aussi de la joie. L’évêque, pendant ce temps, mettra l’accent sur le thème de la miséricorde, qui est vraiment cette reconnaissance de la tendresse de Dieu. C’est de fait un temps de joie et d’espérance. La joie d’être avec les autres et d’être avec Dieu ».

En ce temps de carême, le prêtre invite les fidèles à adopter davantage une démarche communautaire, « en vivant ce temps avec les autres dans sa paroisse, dans sa famille. Bien sûr, après, chacun a sa manière de vivre le carême mais c’est bon de vivre ce qui nous lie en communauté à Maurice et à travers le monde. Nous vivons ensemble cette même démarche qui consiste à grandir dans la foi ».