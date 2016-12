MESSAGE CONJOINT - CARDINAL PIAT–MGR ERNEST : Pour un soutien gratuit auprès des plus faibles

Le chef de l'Église catholique et celui de l'Église anglicane innovent en se mettant ensemble cette année pour livrer leur message traditionnel aux Mauriciens à l'occasion de Noël. Le cardinal Piat et Mgr Ian Ernest sont « heureux », disent-ils, d'être réunis pour partager leurs réflexions sur le sens de la fête de Noël et pour faire résonner ensemble le message de paix, d'encouragement et de réconfort que la nouvelle de la naissance de Jésus apporte à l'humanité dans un monde « affligé par les conflits, les guerres, les haines et le mépris ». Le thème que le cardinal Piat et Mgr Ernest ont privilégié dans ce message commun est celui de la « présence », et ce en ces termes : « Dieu fait cadeau de sa présence à tous les hommes, qu’on soit chrétien ou d’une autre religion, qu’on soit riche ou pauvre, qu’on soit tombé dans de gros péchés ou dans de petits péchés (...) Ayons le courage par la présence d’un Dieu d’amour pour dénoncer toute absence de justice, de sagesse et de compassion dans la gouvernance de nos vies. » C'est ainsi que les chefs de ces deux Églises chrétiennes lancent un vibrant appel pour un engagement plus prononcé et un soutien gratuit des Mauriciens auprès des plus faibles de la société.

Par ailleurs, cette démarche du cardinal Piat et de Mgr Ian Ernest pour ce message commun se situe dans le sillage de la récente visite d'une quinzaine d'évêques de la Communion anglicane (y compris Mgr Ernest) au pape François en octobre dernier. Selon Mgr Ernest, ce message commun correspond aux souhaits du pape et de Mgr Justin Welby (chef de la Communion anglicane) eux-mêmes lors de cette rencontre au Vatican afin que les « deux Églises travaillent davantage ensemble dans un esprit d'unité et de collaboration dans l'île Maurice multireligieuse ».

note : un chapo suivra

Heureux d’être ensemble

Maurice Piat : Nous sommes heureux d’être ensemble pour partager avec vous la bonne nouvelle de la naissance de Jésus, le fils de Dieu fait homme. Noël est une fête porteuse d’un message de grande consolation et de grand encouragement pour tous les hommes.

Ian Ernest : Quelle joie d’être réunis pour porter ensemble ce message d’encouragement et de réconfort qui traduit concrètement ce que nous célébrons à Noël – la venue de Dieu qui se rend présent au monde. Une présence qui donne à notre vie un ton festif car elle nous mène à construire la paix que le monde ne peut donner. Dans ce monde affligé par les conflits, les guerres, les haines et le mépris, la venue du Christ en toute humilité nous surprend car elle vient pour transformer nos cœurs et nos vies.

Présence de Dieu…

I. E. : Cette présence de Dieu nous parle de l’Amour, d’un amour vrai profond dont nous avons besoin si nous voulons que notre vie ait un sens. Cette rencontre de Dieu avec les hommes et les femmes qu’il a créés avec passion, amour, vient réaliser ce qu’il nous a promis. Les promesses sont les fondations sur lesquelles se pose une relation ; si ces promesses ne sont pas tenues, la relation s’écroulera comme une maison construite sur le sable. Dieu s’est engagé à faire de nous des gens heureux. Cette rencontre avec Dieu nous permet de comprendre que nous tous avons de la valeur à ses yeux. Le monde dans lequel nous évoluons est tristement célèbre par la haine et le mépris que nous portons en nos cœurs, quand nous sommes incapables d’accueillir ceux qui sont différents de nous. La diversité devrait au contraire enrichir notre vie commune car nous sommes appelés à être et à vivre ensemble.

M. P. : Noël, c’est la fête de la présence de Dieu avec nous, annoncée par les prophètes. Et cette présence qui s’est manifestée dans la naissance de Jésus est déroutante ; elle est très simple, sans rien de grandiose ou de spectaculaire. Dieu se rend présent sous les traits d’un petit enfant, qui ne sait pas parler, qui ne peut pas se débrouiller seul, qui a besoin des autres pour survivre. Il se rend présent sous les traits d’un enfant pauvre. Sa maman, la Vierge Marie, n’avait ni les moyens ni le ‘backing’pour obtenir une bonne chambre pour accoucher. Elle a dû se contenter d’une petite écurie pour donner naissance à son enfant. Il se rend présent sous les traits d’un enfant vulnérable. Très tôt après sa naissance, sa vie a été menacée par le roi Hérode. Et ses parents et lui ont dû fuir à dos d’âne, marcher des jours et des jours en plein désert, comme les migrants d’aujourd’hui, pour trouver un endroit où ils seraient en sécurité. C’est un Dieu humble qui ne cherche pas de privilèges, qui ne cherche pas à être acclamé. Un Dieu qui veut se faire proche des pauvres, de tous ceux qui n’ont pas de protection et sont ballottés dans la vie. Il veut être proche d’eux pour leur dire qu’eux aussi ils ont de la valeur à ses yeux, qu’il les aime et qu’il est solidaire avec eux.

…et présence pour les autres

I. E. : Une présence est toujours une source d’encouragement et de joie. La présence des parents à la maison contribue énormément à la vie familiale, à son épanouissement, à son bonheur. Beaucoup d’enfants malheureusement reprochent souvent aux parents leurs absences. Car toute présence nous construit, nous fait grandir, nous développe, nous console. Ainsi va la présence de Dieu, elle nous aide tous à développer une vie qui soit construite sur le roc – des valeurs indispensables telle la capacité d’aimer, de pardonner, de faire la route avec confiance malgré les difficultés et les épreuves de la vie. Une présence qui façonne le bonheur auquel nous espérons tous. La présence de Dieu en Jésus à l’étable traduit concrètement comment Il rassemble ceux qui sont rejetés par les puissants, les riches, les forts. Marie et Joseph n’ont pu accueillir leur premier né dans un endroit confortable. Comme les réfugiés d’aujourd’hui, on les a poussés vers le dehors, le froid, le noir, comme des indésirables. Les bergers, marginalisés par la société juive tout comme Marie et Joseph, se sont retrouvés à l’étable en présence de Dieu. Ils avaient de la valeur aux yeux de Dieu. Noël vient nous rappeler cette réalité – que nous qui sommes façonnés et créés avec passion à l’image de notre créateur et sommes précieux pour lui.

Parfois au travail, dans la vie sociale et de même dans la famille nous souffrons de l’isolement, du mépris, de la moquerie ou des manques d’opportunités car nous sommes différents. Mais Noël vient rétablir la justice de dieu où tous sont considérés.

Donner pour recevoir du bonheur

M. P. : Cette présence de Dieu avec nous se manifeste à Noël, et c’est le plus grand cadeau que Dieu nous fait. Il ne nous donne pas simplement des choses qui sont extérieures à lui et qui servent à nous procurer un peu de confort. Dieu se donne lui-même, il nous donne toute son affection, sa tendresse, son écoute, son attention, son soutien. Dieu fait cadeau de sa présence à tous les hommes qu’on soit chrétien ou d’une autre religion ; qu’on soit riche ou pauvre ; qu’on ait réussi ou qu’on ait échoué ; qu’on soit tombé dans de gros péchés ou dans de petits péchés. C’est un cadeau que personne ne peut mériter et qu’on ne peut accueillir qu’avec beaucoup de gratitude. Ce cadeau nous remplit le cœur de joie. C’est pourquoi sans doute les hommes et les femmes de toute culture/religion veulent faire de la fête de Noël un temps de joie, un temps où l’on se souhaite la joie.

I. E. : Nous vivons un temps exceptionnel car c’est la saison des cadeaux ; nous passons beaucoup de temps à rédiger nos listes de cadeaux pour démontrer notre amour et exprimer notre reconnaissance à ceux qui nous ont aidés durant l’année. Mais ce que nous achetons dans les Malls, parfois à des prix onéreux, ne peut traduire de manière concrète ce que nous portons au plus profond de nous. À l’exemple de Dieu qui nous a donné son Fils, essayons de donner de ce que nous ne pouvons acheter. L’exemple d’un enfant qui reçoit un gros cadeau cher mais qui ensuite se met à jouer avec une simple bouteille devrait nous interpeller.

Geste gratuit, bénévolat pour donner goût à la vie

I. E. : L’autre a besoin de ma présence qui soit gratuite, d’une visite qui soit imprégnée de tendresse, de sincérité, d’une écoute qui soit capable de redonner courage, et le goût à la vie. Au cours de la semaine dernière, j’ai reçu une soixantaine d’enfants venus d’une région très défavorisée du Sud de notre pays. Ils possédaient cette envie de bien faire et avaient un comportement irréprochable. Tout ceci grâce à des encadreurs bénévoles qui, durant huit ans, ont su les accompagner, les écouter. Par leur persévérance, ces enfants sont capables d’assumer dès maintenant leur responsabilité citoyenne. Ainsi le plus beau cadeau que nous pourrions offrir est de se donner aux autres sans rien attendre. L’histoire de la naissance du Christ nous parle du don gratuit de Dieu à l’humanité – un amour profond, durable, sincère – et je souhaite qu’elle nous pousse à aller vers les autres, pour leur offrir ce que nous avons de meilleur en nous.

M. P. : Quand nos frères et sœurs souffrent, le plus grand cadeau que nous pouvons leur faire, c’est ce genre de cadeau qui sort du cœur. Par exemple, quand nous rencontrons des toxicomanes et leurs familles, ne soyons pas avares de notre temps, donnons notre temps, donnons de nous-mêmes généreusement. Ne soyons pas avares de notre écoute, soyons disponibles pour s’asseoir avec eux, les écouter, les encourager, les soutenir. Ce genre de cadeaux sont des signes lumineux qui montrent que chacun a de la valeur devant Dieu, qu’ils existent, qu’ils comptent pour quelqu’un, qu’on ne les oublie pas, qu’ils ne sont pas rejetés parce qu’ils prennent la drogue, parce qu’ils ont le Sida ou parce qu’ils dorment dans la rue.

Espérance et engagement

I. E. : Nous faisons certainement face aux incertitudes aux défis de la vie de tous les jours, mais que la lumière de la fête de Noël fait vibrer en nous le désir d’être illuminés par le Christ. Cette vie que nous partageons avec les autres est d’une même dynamique. Nous avons besoin de vérité, de miséricorde, et de confiance. La pauvreté tant sur le plan économique et affectif accable certaines personnes, la corruption et l’abus de pouvoir marginalisent les plus faibles. Nous ne pouvons laisser ces choses nous dominer ; ayons le courage par la présence d’un Dieu d’amour de dénoncer toute absence de justice, de sagesse et de compassion dans la gouvernance de nos vies. Soyons responsables, vivons selon l’amour de Dieu et soyons joyeux de travailler les uns pour les autres sans discrimination aucune. En vivant de cette manière, nous nous engageons à être présents aux autres pour que tout un chacun se sente aimé et considéré.

M. P. : Cet engagement à être présent construit aussi la paix. Ste Mère Teresa disait « la paix surgit quand tu te donnes aux autres ». Noël est la fête de la Présence de Dieu dans nos vies. Cette présence est source de paix parce que Dieu s’est donné lui-même pour être avec nous. Cette paix continuera dans notre pays, dans nos familles, si nous nous mettons à aller vers les autres comme Dieu est venu vers nous.