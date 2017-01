MESSAGE DU NOUVEL AN DU PM : SAJ dénonce ceux qui “jurent allégéance à la pourriture et à l’immoralité massivement rejetées par le peuple”

Le PM rappelle l’engagement pris par son gouvernement, il y a deux ans, d’alléger le fardeau de la population en améliorant son pouvoir d’achat et sa qualité de vie. Les augmentations accordées au niveau des pensions et de la compensation salariale ont, dit-il, permis une rentrée additionnelle de Rs 21 milliards dans les poches de la population, en plus des Rs 3 milliards pour le nouveau rapport du Pay Research Bureau (PRB). Ces Rs 24 milliards aux familles représentent une amélioration moyenne de 15% du pouvoir d’achat, alors que le taux cumulatif d’inflation pour la période correspondante n’aura été que de 2,3%. “Aucun gouvernement au monde n’a, en si peu de temps, autant amélioré le pouvoir d’achat de sa population”, d’autant que “cela s’est fait sans que n’augmente la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou toute autre taxe.”

Sir Anerood rappelle comment le précédent gouvernement PTr avait “écorché la population” en lui imposant diverses nouvelles taxes. “Il n’avait, de plus, pas accordé la compensation salariale à laquelle les salariés avaient droit.” Il appelle à se souvenir comment le PTr était allé jusqu’à priver les élèves des écoles de leur pain quotidien fourni gratuitement. Évoquant la mise en application du Plan Marshall, le PM rappelle que depuis le 15 décembre, 8,340 familles bénéficient d’une subsistance allowance pouvant atteindre jusqu’à Rs 9,520 dans le cas de celles comptant 2 adultes et 3 enfants.

Drogue

D’ajouter à cela le récent vote du Social Integration and Empowerment Bill en vue d’assurer l’inclusion sociale des personnes les plus pauvres de même que l’adoption d’un tarif d’électricité réduit pour 70,000 ménages économiquement faibles et l’exemption de 40,000 autres familles pauvres du paiement de la redevance télé. SAJ parle de la livraison de 1,000 logements sociaux, d’un millier en cours de construction et de celle attendue de 3,000 autres unités durant l’année financière 2017/18. Il évoque la régularisation de la situation de quelques 500 squatters.

Le PM se dit confiant qu’avec la mise en opération du Bagatelle Dam et des gros investissements pour le remplacement des conduits désuets de la Central Water Authority (CWA), le problème de fourniture d’eau potable sera réglé. Même optimisme par rapport au chômage. SAJ rappelle que quelque 6,000 vacances ont été remplies dans la Fonction publique et que le budget en cours fait provision du recrutement de quelque 7,000 autres fonctionnaires. Citant Business Mauritius, il souligne que quelque 15,000 emplois ont été créés dans le secteur privé, cette année.

Le PM dit que l’Histoire retiendra que le présent gouvernement aura permis l’aboutissement de la réforme dans l’éducation. Il se réjouit aussi que les patients des hôpitaux publics disposent, désormais, de médicaments de meilleure qualité et que l’hôpital de Candos ait été doté d’un centre cardiaque dernier cri. Le PM rappelle la construction à venir d’un nouvel hôpital à Flacq ainsi que de nouveaux hopitaux d’ophtalmologie et d’oto-rhino-laryngologie à Moka et à Vacoas, respectivement.

Côté maintien de l’ordre et de la paix ainsi que du combat contre la drogue, SAJ annonce des actions appropriées dès la publication du rapport de la Commission d’enquête Lam Shang Leen. Pour le PM, les multiples saisies de drogue effectuées par la police et les arrestations établissent qu’un travail conséquent est en cours. Il se dit confiant qu’avec des moyens additionnels au niveau de la National Coast Guard (NCC), l’on parviendra à des résultats plus probants. Sir Anerood révèle que le projet d’installer des caméras de surveillance “dernier cri” à travers le pays est “en bonne voie.”

Après un rappel du renforcement de la loi contre le terrorisme, le PM exprime son soutien à la force policière. Il inscrit la décision de voter une loi pour permettre aux policiers de se syndiquer dans le contexte de sa pleine considération pour eux.

Sur le plan économique, SAJ soutient que malgré un héritage “très lourd”, la croissance a pris une courbe ascendante. De 3% en 2015, elle est passée à 3,6% en 2016 et l’année 2017, selon lui, s’annonce meilleure avec un “boost” attendu dans le secteur de la construction. SAJ rappelle les grands chantiers à venir: Métro Express, Road Decongestion Programme, démarrage des travaux d’au moins quatre Smart Cities… Il soutient que l’ouverture de l’accès aérien et l’Africa – Asia Air Corridor nous amènera plus de touristes.

Sir Anerood insiste pour que l’on juge l’action de son gouvernement à la fin de son mandat et pas avant. “Cela nous a pris cinq ans pour façonner le premier miracle économique. À l’époque, nous avons dû faire face aux mêmes critiques qu’aujourd’hui. Quand les résultats sont tombés, les gens ont alors réalisé la quantité de démagogie qui avait été distillée.”

Au volet politique, sir Anerood donne raison à la population d’avoir, en décembre 2014, sanctionné la gestion “catastrophique” de l’ex-gouvernement marquée par des “scandales en séries.” “C’est malheureux, aujourd’hui, que certains en qui vous aviez placé votre confiance ont trahi cette confiance. Ils vous disent “Le Pays Avant Tout”, mais dans la réalité, c’est leur agenda qui passe avant tout. Ils vous ont abandonnés pour jurer allégéance à la pourriture et à l’immoralité que vous aviez si massivement rejetées.”

Pour le PM, le projet de faire adopter le Prosecution Commission Bill ne vise en rien à s’ingérer dans les affaires du Judiciaire. Selon lui, c’est tout simplement que le temps a démontré qu’il convient d’un mécanisme de “check and balance” par rapport aux décisions du Directeur des Poursuites Publiques (DPP).

Le chef du gouvernement rappelle que 2017 marquera le 25e anniversaire de l’accession du pays au statut de République en 1992. Ce qui fut une “avancée considérable” sur le plan de la démocratie et du “nation building.” Pour SAJ, la démocratie a progressé dans le pays durant l’année 2016 avec la finalisation des démarches pour la retransmission en direct des travaux de l’Assemblée nationale.

Intégrité territoriale. SAJ laisse entendre qu’il ira jusqu’au bout du combat pour que Maurice retrouve son entière souveraineté sur l’archipel démembré des Chagos: “J’ai la ferme intention de demander un vote des Nations Unies pour que la Cour internationale de Justice se prononce sur le cas des Chagos.”

Le PM conclut en indiquant que si 2015 a été l’année du “nettoyage” et de la restructuration, 2016 celle de la pose des premiers soubassements et de la consolidation, 2017 sera l’année des grands chantiers. Il invite la population à continuer à soutenir le travail que son gouvernement a démarré en vue de “mettre la République de Maurice dans la ligue des pays à revenus élevés.” “Nous sommes dans la bonne direction. Je compte sur votre intelligence, votre patience et votre coup de main.”