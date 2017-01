Message du PM pour le 1 er janvier : Vigilance sur le plan économique, détermination sur les Chagos et coups de griffe politiques

Sur un fond de bilan des deux premières années du gouvernement, le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, s’est appesanti sur l’importance de la vigilance sur le front économique, à réitéré sa détermination dans la revendication de la souveraineté de Maurice sur les Chagos et a distribué des coups de griffe à ses adversaires politiques, sans épargner le PMSD, un allié de 2014, qui a regagné les rangs de l’opposition depuis tout récemment. Il est également revenu sur le projet de Prosecution Commission Bill en vue de mettre en place un mécanisme de « Checks and Balances » sur le Directeur des Poursuites Publiques, « qui fait partie de l’exécutif.”

« Même si éna certaines incertitudes lors plan international, notamment avec Brexit, installation ène nouvo administration aux Etats Unis et possibilité augmentation prix pétrole lors marché mondial. Nou pou bisin certes vigilants, mais confiance li là, ki li au niveau gouvernement ou secteur privé », concède le Premier ministre en abordant le volet économique.

Sir Anerood a voulu être rassurant par rapport à 2017 en avançant que « lors plan économique, malgré ène l’héritage bien lourd, mo gouvernement finne réussi redresse la barre. La croissance finne prend ène courbe ascendante, de 3% en 2015 à 3,6% en 2016. 2017 pou encore meilleure avec ène boost dans secteur construction. »Il est revenue sur la promesse de « miracle économique » en ajoutant que le précédent avait pris cinq ans et qu’il « faudra faire preuve de patience et attendre la fin de son mandat pour juger le gouvernement ».

Sur le plan local, le Premier ministre a soutenu que « l’opération de nettoyage se poursuivra. Ou finne trouver ki mo na pas finne hésiter pou agir contre certains dimounes à ki nou ti confier responsabilités. Mo ti dire ou ki mo pou sans pitié contre qui que soit ki abuse de mo confiance. Mo finne tenir mo parole et mo pou agir à chaque fois ki bisin agir. »

Sir Anerood a fustigé sans ménagement ses adversaires politiques et aussi ses récents anciens alliés. « Ou ti éna raison sanctionne gestion catastrophique de l’ancien gouvernement cotte ti éna scandales par série et cotte institutions ti vinne instruments politiques dans la main Premier ministre. Ou ti éna raison sanctionne complot ki ti faire derrière ou lédos cotte priorité ti ki manière pou partage pouvoirs. Ou pou rappelle ki manière ti ferme Parlement et ki manière priorité lépep ek pays ti reléguer au dernier plan. Dimounes concernés oser présente zotte azordi comme banne défenseurs démocratie. Mais en réalité sé zotte complot ki ti représente gros dangers pou démocratie ek stabilité. Mais comme ène peuple averti ou finne refuse tombe dans piège et mo sûr ou lors ou garde pou évite lézotte pièges. Azordi, li malheureux ki certains en ki ou ti place ou confiance finne trahir sa confiance là. Zotte dire ou pays avant tout mais dans la réalité sé zotte agenda avant tout. Zotte finne abandonne ou pou jure allégeance à pourriture ek immoralité ki ou ti rejeter massivement », a déclaré le Premier ministre, qui souligne que les dispositions de la Prosecution Commission, au cœur de la cassure de Lalyans Lepep, existent dans d’autres pays du Commonwealth.

Le Premier ministre a confirmé sa détermination en vue de réclamer un vote de l’Assemblée générale des Nations unies sur la résolution pour une Advisory Opinion de la Cour Internationale de Justice contre la Grande-Bretagne sur les Chagos.

« Chaque pouce nou territoire sé nou patrimoine commun ki ène partie de nou même. Sé pourquoi mo autant déterminé dans combat ki mo pé amener pou ki Anglais retourne l’archipel des Chagos à la République de Maurice et complète nou l’indépendance. Mo pou alle jusqu’au bout dans sa combat là et couma ou conner mo éna fermement l’intention pou demande ène vote aux Nations Unies pou ki dimanne la Cour Internationale de Justice statué lors cas Chagos »,affirme le chef du gouvernement dans son message à la nation pour le Nouvel An.