MESSAGE DE FIN D’ANNÉE—SIR ANEROOD JUGNAUTH: « Le Prosecution Commission Bill ne menace aucunement la démocratie »

Le Premier ministre, dans son message à la nation le 1er janvier, est revenu sur le Prosecution Commission Bill qui a provoqué le retrait du PMSD du gouvernement pour affirmer qu’il n’y a aucune menace à la démocratie.

« Laissez-moi vous rassurer que mon gouvernement a présenté le Prosecution Commission Bill parce que l’expérience a démontré qu’il faut un mécanisme de “check and balance” concernant les décisions que prend le DPP », a lancé sir Anerood Jugnauth. « Il n’y a absolument aucune tentative d’ingérence dans le judiciaire comme certains veulent le faire accroire. Le DPP fait partie de l’exécutif et nous estimons qu’il est normal qu’il soit redevable comme c’est le cas dans d’autres pays membres du Commonwealth », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a rappelé que la population lui a confié la responsabilité de corriger les anomalies qui existent. « C’est ce que nous faisons dans l’intérêt de la population et du pays. Il n’y a aucune menace à la démocratie. C’est la garantie que je donne à la population. J’ai un grand respect pour les traditions démocratiques et nos institutions y compris le judiciaire ».

SAJ a fait une violente sortie contre son ancien partenaire de la coalition, le PMSD, sans le citer.

« Azordi, li malheureux ki certains en ki ou ti place ou confiance finn trahir sa confiance là. Zot dire ou pays avant tout mais dans la réalité se zot agenda avant tout. Zot finn abandonne ou pou jure allégeance à pourriture ek immoralité ki ou ti rejeter massivement », a-t-il lancé. Il est revenu sur les élections de décembre 2014 pour rappeler que la population avait fait confiance à une équipe pour sauver le pays. « Ou ti ena raison sanctionne gestion catastrophique de l’ancien gouvernement cotte ti ena scandales par série et cotte institutions ti vinn instruments politiques dans la main Premier ministre. Ou ti ena raison sanctionne complot ki ti fer derrière ledo cotte priorité ti ki manière pou partage pouvoirs. Ou pou rappelle ki manière ti ferme Parlement et ki manière priorité Lepep ek pays ti reléguer au dernier plan. Dimounn concernés oser présente zot azordi comme banne défenseurs démocratie. Mais en réalité se zot complot ki ti représente gros dangers pou démocratie ek stabilité ».

Sir Anerood Jugnauth s’est dit confiant que son gouvernement dispose d’une majorité confortable et continuera son travail pour l’avancement du pays. Il s’est dit convaincu que personne ne pourra barrer la route au progrès et que son gouvernement ira jusqu’au bout de son mandat.

Concernant les Chagos, le Premier ministre a dit sa détermination de poursuivre le combat afin d’amener les Britanniques à accepter de rendre l’archipel des Chagos à la République de Maurice afin de compléter l’indépendance du territoire mauricien. « Mo pou al jusqu’au bout dans sa combat là et kouma ou kone mo ena fermement l’intention pou demande enn vote aux Nations Unies pou ki dimann la Cour Internationale de Justice statué lors cas Chagos ».

SAJ a également fait un bilan des réalisations de son gouvernement durant les deux dernières années en insistant sur le développement inclusif. Il a souligné les augmentations accordées au niveau des allocations sociales et les efforts faits pour éliminer la pauvreté absolue et pour la création d’emplois en général. Il a rappelé qu’en 2016 le pays a connu une croissance économique de 3,6 %. Pour lui, l’année 2017 sera l’année des grands chantiers. « 2015 a été l’année du nettoyage et de la restructuration, 2016 a été l’année durant laquelle les premiers soubassements ont été posés et ont été consolidés. L’année 2017 sera l’année des grands chantiers ».