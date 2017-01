MESSAGE À LA NATION : Une très grande responsabilité, a déclaré Pravind Jugnauth

« Être PM c’est d’abord une très grande responsabilité que mes camarades de l’Alliance Lepep m’ont confiée, suite à la démission de Sir Anerood Jugnauth. Je dois préciser que tout a été fait dans la légalité, dans le respect des institutions et de la Constitution.

Aujourd’hui nous avons de très grands défis à relever. En tant que PM et leader de l’Alliance Lepep nous allons redoubler d’efforts de sorte que notre Vision 2030 soit réalisée dans le plus bref délai.

Concernant Roshi Bhadain, pas plus tard qu’hier au Bureau politique il disait que son plus grand rêve c’était de me voir PM. Si ce qu’il a dit dans les réseaux sociaux est vrai, alors il nage en pleine contradiction. Je lui ai offert un poste de ministre. S’il avait des choses à redire, la moindre des choses aurait été qu’il vienne discuter avec moi. Mais il a choisi de ne pas venir aujourd’hui…

Je compte nommer un ministre de la Bonne gouvernance bientôt. »

Kobita Jugnauth : « Pravind le mérite »

« Je suis heureuse. Je souhaite beaucoup de courage à Pravind, il aura beaucoup de travail en tant que Premier ministre. Surtout qu’il remplace un très grand PM, sir Anerood Jugnauth, le meilleur PM que le pays ait connu. Un très grand patriote qui a beaucoup fait pour le pays. Cela ne va pas être facile pour Pravind, mais je pense qu’il a toutes les qualités nécessaires pour le faire et il mérite ce qui lui arrive ! »

Fazila Daureeawoo : « Pravind Jugnauth un leader jeune avec une vision »

« Un nouveau défi est à relever. Cela m’a fait très plaisir de travailler sous le leadership de sir Anerood Jugnauth. Pravind Jugnauth a beaucoup de qualités. Il fera un bon Premier ministre. Il est intègre, jeune et a une vision pour le pays ».

Etienne Sinatambou : « Je continuerai le travail de mon prédécesseur »

« Si un Premier ministre est aussi ministre des Finances et s’il m’attribue le portefeuille de l’Environnement et de la Sécurité sociale, c’est une indication de sa confiance qu’il place en moi. Le budget de la Sécurité sociale et des Institutions réformatrices est le plus important du budget national. Je me dois d’être à la hauteur des attentes placées en moi. Le travail se fera dans la continuité ».

Husnoo : « Beaucoup de travail nous attend »

« Il n’y a pas de problème majeur mais beaucoup de travail nous attend. En tant que médecin avec une formation dans le privé et dans le public, je peux vous dire que ce qui est important, c’est de voir comment améliorer les soins prodigués aux patients. Cela se fera graduellement. Nous avons 25 % de la population qui à partir de 40 ans ont le diabète. Beaucoup de personnes souffrent d’hypertension artérielle. De plus nous avons une population âgée avec les problèmes de santé qui y sont liés. Il y a aussi la question de double practice. Je pense qu’on pourra s’asseoir, en discuter et trouver une solution. La drogue est un problème majeur, nous allons voir comment travailler avec nos partenaires notamment des Ong qui ont une longue expérience ».

Alain Wong (Intégration) : « Construire la paix sociale »

« Quand on nous met un outil entre les mains, il ne faut pas reculer. J’ai un outil exceptionnel entre les mains pour créer une atmosphère de paix sociale pour que chaque personne qui marche dans ce pays puisse le faire librement et qu’elle se sente à sa place. Pendant des décennies, certains Mauriciens se sont sentis à l’écart avec l’écart qui s’est creusé entre les riches et les pauvres. Ce qu’il faut, c’est que les pauvres soient tirés vers le haut. Pour cela, nous allons mettre l’accent sur l’éducation et nous allons travailler en étroite collaboration avec les organisations non gouvernementales qui sont depuis longtemps sur le terrain ».

Stephane Toussaint (Jeunesse et Sports) : « Nou pou konstruir pou al pli loin »

« Je suis très heureux. Je tiens à remercier le Premier ministre, Pravind Jugnauth, pour la confiance placée en moi en m’attribuant ce ministère. Ce n’est pas nécessairement une culmination des efforts faits mais une continuation. Car dans la vie, il faut avancer. Je suis confiant concernant la tâche qui m’est attribuée. Je sais qu’il y a déjà une bonne base laissée par mon prédécesseur. Nous allons construire dessus ».

Anil Gayan (Tourisme) : « La même vigueur »

« J’ai le sentiment du travail accompli au niveau du ministère de la Santé. Je m’attellerai avec la même vigueur au ministère du Tourisme dont j’obtiens le portefeuille pour la troisième fois. Il y a bien sûr beaucoup de défis à relever ».

Eddy Boissézon (ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives) : « J'espère que je serai à la hauteur »

« Mes remerciements vont d'abord aux dirigeants de l'Alliance Lepep, à l'ancien PM, sir Anerood Jugnauth, au nouveau PM, Pravind Jugnauth, et au leader du ML, Ivan Collendavelloo. J'espère que je serai à la hauteur de la confiance placée en moi. J'ai une pensée particulière pour les parents, qui m'ont soutenu avec beaucoup de patience dans ma carrière politique. Je vais d'abord faire un constat des projets en cours et, en temps et lieu, je serai en mesure d'élaborer un plan stratégique pour le ministère de la Fonction publique ! »

Serge Clair : « Nous nous réjouissons qu’il y ait une politique des îles »

« Quand sir Anerood Jugnauth garde le portefeuille de Rodrigues, nous comprenons qu’il garde notre île dans son cœur. Rodrigues fait partie intégrante de la République de Maurice. Il ne faut pas que Maurice ignore les îles de la République. Avec Pravind Jugnauth comme PM, nous nous réjouissons qu’il y ait une politique des îles. »

Francisco François (PPS Rodrigues) : « Faire de la politique autrement »

« L’accession d’un jeune au poste de Premier ministre va pousser les jeunes à réfléchir par rapport à cette nouvelle dimension de faire de la politique autrement au sein de la République ! »

Soodesh Callichurn : « Nous continuerons sur la même lancée »

« Le ministre du Travail est un portefeuille que je porte déjà. Le travail a déjà commencé et continuera, d’autant que nous avons de très gros dossiers. Nous allons continuer sur la même lancée ! »

Yogida Sawminaden : « Continuer à développer le pays »

« Le ministère de la Technologie et l’Innovation est un ministère qui bouge très vite. C’est un des piliers de l’économie de Maurice désormais. Nous allons tout faire pour que les TIC continuent sur cette lancée pour continuer à développer le pays ! »

Prithvirajsing Roopun : « Un très grand honneur de servir ainsi mon pays »

« Le nouveau PM, Pravind Jugnauth, m’a confié la responsabilité du ministère des Arts et de la Culture à un moment crucial de notre histoire. Nous allons célébrer les 25 ans de notre République et les 50 ans de notre indépendance. C’est un très grand honneur de servir ainsi mon pays. »

Arnaud Dalais (président Business Mauritius) : « SAJ a été un PM exemplaire »

« Nous rendons d’abord hommage à sir Anerood Jugnauth, qui a été un PM exemplaire. Il est connu dans le secteur privé comme le père du développement économique de Maurice. Il a pris une décision très courageuse en passant ainsi le flambeau. Par ailleurs, nous saluons Pravind Jugnauth en tant que nouveau PM. C’est une très bonne chose que le gouvernement soit stable. Nous espérons que cette stabilité nous aidera à progresser. Le gouvernement actuel peut toujours compter sur le secteur privé pour son support ! »

Raj Makoond (CEO Business Mauritius) : « L’économie a commencé à reprendre »

« C’est important que la transition se fasse en douceur. L’économie a commencé à reprendre. Déjà en 2016, nous avons connu une croissance de 3,6%. Il y a donc un potentiel assez important. D’autre part, il est important, nous estimons, que le nouveau PM garde le portefeuille de l’Économie. Cela marquera une continuité qui permettra à Maurice de faire mieux encore ! »

Jacques D’Unienville (Omnicane) : « Nous souhaitons bonne chance au nouveau PM »

« Avec la nomination d’un nouveau PM, c’est un nouveau départ. Le “proof of the pudding is in the eating”. Nous souhaitons bonne chance au nouveau PM et à son nouveau gouvernement. Il doit savoir que tous les opérateurs économiques du pays sont derrière lui ! »

François Woo (CMT) : « Nous demandons de la stabilité »

« C’est un très grand jour pour le pays. Nous, les opérateurs du privé, nous demandons de la stabilité ! »