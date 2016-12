MESSAGE DE NOËL CONJOINT : Le cardinal Piat et Mgr Ernest: « Dénonçons toute absence de justice, de sagesse et de compassion dans la gouvernance »

Alors que, constatent-ils, la pauvreté accable certains et que la corruption et les abus de pouvoir marginalisent de plus en plus les plus faibles, le cardinal Maurice Piat, évêque de Port-Louis, et Mgr Ian Ernest, évêque de Maurice, appellent à ce que l’on ait « le courage de dénoncer toute absence de justice, de sagesse et de compassion dans la gouvernance ». « Ne laissons pas les intérêts égocentriques et la gourmandise des uns et des autres nous éloigner de la présence de Dieu », insistent encore les deux évêques dans un message conjoint à l’occasion de la célébration de la fête de Noël.

Dans leur message conjoint, le cardinal Piat et Mgr Ernest expliquent comment Noël est une fête porteuse d’un message de grande consolation et de grand encouragement. A Noël, soulignent-ils, Dieu se rend présent au monde : « Cette présence nous permet de comprendre que nous avons, tous, de la valeur aux yeux de Dieu. » Les prélats catholique et anglican insistent sur la nature « déroutante » de cette présence de Dieu qui se manifeste, à Noël, par la naissance de Jésus. « Dieu, disent-ils, se rend présent sous les traits d’un enfant vulnérable ».

Et, très vite après sa naissance, ses parents ont dû fuir le roi Hérode en marchant des jours dans le désert « tels les migrants d’aujourd’hui » pour se mettre en sécurité. Les deux dignitaires chrétiens trouvent qu’en sa manière de se rendre présent à Noël, Dieu se révèle humble, proche des pauvres et solidaire avec eux : « La présence de Dieu en Jésus à l’étable traduit concrètement comment Dieu rassemble ceux qui sont rejetés par les puissants, les riches, les forts. » Marie et Joseph n’ont pu accueillir leur premier-né en un meilleur endroit : « Comme les réfugiés d’aujourd’hui, on les a poussés vers le dehors, le froid, le noir, comme des indésirables. »

Le cardinal Piat et Mgr Ernest dressent un parallèle avec des situations de vie au travail, dans la vie sociale ou en famille où l’on souffre de l’isolement, du mépris, de la moquerie ou de manque d’opportunités, car étant différents. Mais, expliquent-ils, Noël célèbre la naissance d’un sauveur venu rétablir la justice de Dieu pour que tous aient la même considération : « Il est important que nous nous mobilisions pour rétablir les vraies valeurs de la gouvernance donnant à chacun la joie d’être considéré. »

Pour les prélats catholique et anglican, le cadeau de la présence de Dieu à Noël est fait à tous, que l’on soit chrétien ou d’une autre religion, riche ou pauvre, que l’on ait réussi ou échoué, que l’on ait commis de gros ou de petits péchés : « C’est un cadeau que nul ne mérite et qu’il faut accueillir avec beaucoup de gratitude. »

« Donnons de notre temps, donnons de nous-mêmes. Ne soyons pas avares de notre écoute, soyons disponibles pour encourager, soutenir », recommandent-ils. Comme quand l’on rencontre des toxicomanes et leurs familles. Pour le cardinal Piat et Mgr Ernest, ce genre de cadeaux offerts sont autant de signes lumineux qui montrent qu’au regard de Dieu, chacun a de la valeur et que nul n’est rejeté parce qu’il « prend de la drogue, qu’il a le sida ou qu’il dort dans la rue ». Citant aussi ceux qui sont atteints de maladies chroniques ou difficilement curables comme le diabète ou le cancer, les deux évêques appellent, là encore, à une présence à leur côté : « La thérapie et l’accompagnement médical ne suffisent pas. »

« Alors que, disent le cardinal Piat et Mgr Ernest, la pauvreté tant économique qu’affective accable certaines personnes et que la corruption et l’abus de pouvoir marginalisent de plus en plus les plus faibles, par la présence d’un Dieu d’amour, ayons le courage pour dénoncer toute absence de justice, de sagesse et de compassion dans la gouvernance de nos vies ». « Ne laissons pas les intérêts égocentriques et la gourmandise des uns et des autres nous éloigner de la présence de Dieu », qui, concluent-ils, est, elle-même, reflétée par notre présence auprès des plus faibles.