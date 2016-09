MESSAGERIE INSTANTANÉE: Lancement de “WeChat” à l’aéroport SSR

La Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), en collaboration avec l’ambassade de la République populaire de Chine et Mauritius Telecom, lancera officiellement une application d’appel et de messagerie, WeChat, lundi prochain à l’aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam.

À l’occasion du lancement, l’application mobile, qui sera offerte à 2 000 visiteurs chinois, sera distribuée aux trente premiers passagers du vol de 8 h 45 d’Air Mauritius à leur descente d’avion en provenance de Beijing. Ils recevront leur carte SIM, pour l’utilisation gratuite de l’application à Maurice, des mains du Premier ministre adjoint, ministre du Tourisme et des Communications extérieures, Xavier-Luc Duval. La cérémonie de lancement se déroulera en présence de l’ambassadeur chinois, Li Li, du CEO de Mauritius Telecom, Sherry Singh, et du directeur de la MTPA, Kevin Ramkaloan.

WeChat est une application d’appel et de messagerie utilisée pour rester en contact avec son entourage à travers le monde. C’est une application de communication unifiée, dotée des fonctions SMS/MMS (messagerie texte), appels vocaux et vidéo.